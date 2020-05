Di Perdagangan Asia, Harga Minyak Berjangka Menguat Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia berjangka naik pada perdagangan Asia Selasa pagi (12/5/2020).

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 0,98 persen menjadi US$ 29,92 per barel. Minyak mentah berjangka AS WTI juga naik 0,87 persen menjadi US$ 24,35 per barel.

Adapun harga minyak dunia tertekan pada perdagangan Senin (11/5/2020) karena melemahnya permintaan yang disebabkan virus corona (Covid-19). Bahkan hal ini tak mampu mengimbangi Arab Saudi yang akan melakukan pengurangan produksi tambahan dalam upaya menaikkan harga.

West Texas Intermediate, patokan AS, turun 60 sen, atau 2,43 persen menjadi 24,14 per barel. Sementara patokan internasional, minyak mentah Brent turun US$ 1,37, atau 4,4 persen menjadi US$ 29,60 per barel.

Arab Saudi akan memangkas produksi tambahan sebesar 1 juta barel mulai 1 Juni, yang dikombinasikan dengan pemotongan yang disetujui OPEC dan sekutunya, menjadikan total potongan Arab Saudi sekitar 4,8 juta barel per hari di bawah rekor tingkat produksi April. Produksi untuk Juni sekarang akan menjadi 7,492 juta barel per hari. Arab Saudi juga mengatakan bahwa mereka akan mengurangi produksi Mei dengan persetujuan pelanggannya.

Sementara indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang rekannya, berada di 100.214 setelah naik dari level di bawah 100 sebelumnya.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,58 per dolar setelah melemah dari level di bawah 107,4 kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6482 setelah penurunan dari level di atas US$ 0,654 kemarin.