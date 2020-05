Inalum Terbitkan Global Bond US$ 2,5 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - Holding BUMN pertambangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) terbitkan instrumen obligasi dalam dolar AS (global bond) senilai US$ 2,5 miliar atau setara dengan Rp 37,5 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS).

Menteri BUMN Erick Thohir pun mengapresiasi inovasi pendanaan yang dilakukan BUMN, seperti global bond. Apalagi, dunia usaha internasional masih mempercayai perusahaan BUMN yang sekarang terus berbenah demi meningkatkan daya saingnya dan transparan. “Secara umum, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi juga masih dipercaya oleh dunia internasional," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (12/5).

Dalam penerbitan surat utang ini, Inalum menawarkan tiga tenor investasi, yaitu 5 tahun, 10 tahun dan 30 tahun. Mengenai kuponnya, untuk 5 tahun ditawarkan dengan kupon 4,75 persen, 10 tahun 5,45 persen, dan yang 30 tahun ditawarkan dengan kupon 5,8 persen. Inalum sebelumnya mendapat rating Baa2 dari Moody's dan BBB- dari Fitch.

Penerbitan surat utang ini nantinya akan digunakan untuk refinancing bond yang jatuh tempo sebesar USD 1 miliar, dan sisanya untuk pembiayaan berbagai proyek strategis yang akan digarap perusahaan.

Adapun proyek yang akan digarap Inalum di antaranya, pembangunan Smelter Grade Aluminasi Refinery di Mempawah berkapasitas 1 juta ton per tahun, PLTU Mulut Tambang Sumsel 8, proyek pabrik gasifikasi batu bara menjadi DME di Tanjung Enim, dan lain sebagainya.

Diterbitkannya global bond oleh Inalum ini maka melengkapi penerbitan surat utang serupa yang sudah dilakukan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai US$ 600 juta dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk senilai US$ 500 juta. Dengan demikian dalam dua pekan terakhir, global bond yang sudah diterbitkan BUMN mencapai US$ 3,6 miliar atau setara dengan Rp 54 triliun.