Bursa Asia Ditutup Melemah, Harga Minyak Naik

Hong Kong, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup melemah pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (12/5/2020) akibat data inflasi Tiongkok yang tidak sesuai ekspektasi.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,12 persen ke 20.366,48, Indeks Komposit Shanghai turun 0,11 persen ke 2.891,56, Hang Seng Hong Kong turun 1,45 persen ke 24.245,68, ASX 200 turun 1,07 persen ke 5.403, dan Kospi Korsel turun 0,68 persen ke 1.922,17.

Badan Pusat Statistik Tiongkok mengatakan inflasi April naik sebesar 3,3 persen year-on-year, di bawah ekspektasi analis yang disurvei Reuters 3,7 persen. Indeks harga produsen Tiongkok April juga turun 3,1 persen year-on-year, sementara ekspektasi analis di angka 2,6 persen.

Dari sisi laporan keuangan perusahaan, produsen mobil Jepang, Toyota, mencatatkan penurunan laba operasi sebesar 1 persen year on year untuk tahun fiskal 2020. Toyota juga memproyeksikan laba operasi tahun fiskal 2021 anjlok 79,5 persen. Laba Toyota turun 1,97 persen.

Harga minyak mentah dunia jenis WTI naik 2,32 persen ke US$ 24,7 per barel, sementara jenis Brent naik 1,11 persen ke US$ 29,96 per barel. Uni Emirat Arab (UEA) mengatakan akan memangkas produksi lebih banyak, sebesar 100.000 barel per hari, di bulan Juni. Sebelumnya UEA telah memangkas produksi sesuai kesepakatan OPEC+. Arab Saudi juga mengatakan akan memangkas produksi dari 8,5 juta bph ke 7,492 juta bph per Juni.