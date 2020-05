Dalam Ketidakpastian, Pertumbuhan Ekonomi 2021 Dipatok 4,5% - 5,5%

Jakarta, Beritasatu.com - Dengan mempertimbangkan ketidakpastian akibat situasi pandemi Covid-19, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada RAPBN 2021 berada pada kisaran 4,5%-5,5%.

Selain pertumbuhan ekonomi, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) 2021 diusulkan juga inflasi ada di rentang 2,0%-4,0, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,67%-9,56%, nilai tukar Rupiah Rp 14.900-15.300 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$ 40-50 per barel, lifting minyak bumi 677-737 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.085 – 1.173 ribu barel setara minyak per hari.

“KEM-PPKF 2021 disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global, yang masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5/2020).

Sri Mulyani mengatakan, proyeksi itu juga sudah mempertimbangkan perubahan baseline pada 2020. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi Tanah Air tergerus tajam akibat adanya virus corona. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang pada awal tahun ditargetkan 5,3% turun drastis.

“Di mana, pertumbuhan ekonomi kuartal I yang hanya sebesar 2,97% mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3% menuju skenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4%,” katanya.

Alhasil, bila pada bulan Januari 2020, IMF masih optimis dengan proyeksi ekonomi global di tahun 2020 yang akan tumbuh 3,3%, namun pada bulan April 2020 akibat Covid-19, proyeksi dikoreksi tajam menjadi -3,0%. Artinya proyeksi ekonomi dunia mengalami kemerosotan lebih dari 6% potensi output yang hilang ini lebih besar dari perekonomian Jepang.

Pada kuartal I 2020, berbagai negara telah mengalami pertumbuhan negatif misalnya Tiongkok -6,8%, Perancis -5,4%, dan Singapura -2,2%. Namun, Indonesia masih tumbuh positif 2,97%, meski ini juga merupakan koreksi yang cukup tajam.

Sementar itu, dalam kebijakan fiskal tahun 2021 yang mengangkat tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi dan selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yaitu Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial, pemerintah menyatakan akan memfokuskan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan jaring pengaman sosial, serta reformasi sistem ketahanan bencana.

“Fokus pembangunan ini diharapkan mampu menghidupkan kembali mesin ekonomi nasional yang sedang berada dalam momentum pertumbuhan,” ungkapnya.