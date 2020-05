Asumsi Makro 2021 Disesuaikan dengan Dampak Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mengusulkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2021 (KEM-PPKF) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna, Selasa (12/5/2020).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan KEM-PKKF tahun 2021 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 -2024.

Namun seiring terjadinya pandemi Covid-19 sejak awal tahun menyebabkan perlunya penyesuaian fundamental dalam pengelolaan perkeonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara.

Asumsi indikator ekonomi makro 2021 yang diusulkan antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5%-5,5%. Selain itu, inflasi di kisaran 2%-4%, tingkat bunga SBN 10 tahun 6,67-9,56 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.900-Rp 15.300 per dollar AS.

Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia di kisaran US$ 40 -50 per barel, lifting minyak bumi 677.000 barel-737.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.085-1.173 per barel setara minyak per hari.

“KEM PPKF 2021 disusun di tengah pandemi Covid-19 yang mencerminkan berbagai ketidakpastian tinggi akibat penyebaran Covid-19 secara global yang masih belum dapat dipastikan kapan dan bagaimana akan dapat diatasi” jelasnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (12/5/2020).

Ia mengatakan bahwa semua negara melakukan berbagai upaya yang luar biasa dan langkah kebijakan di bidang kesehatan yang berimplikasi luas di bidang sosial, ekonomi dan keuangan.

“Upaya pemulihan dan reformasi bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi harus dimulai bersama dengan penanganan pandemi, dan hal ini akan berlangsung hingga tahun 2021” ujarnya.

Dengan demikian kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal di tahun 2021 akan berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus upaya reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi.

“Dengan perspektif ini, maka kebijakan fiskal tahun 2021, mengangkat tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Tema ini selara dengan RKP tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial” jelasnya.