Investor Berharap Pembatasan Ekonomi Segera Berakhir, Wall Street Menguat

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat atau Wall Street dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (12/5/2020). Pelaku pasar terus mengevaluasi pembukaan kembali pembatasan ekonomi akibat virus corona atau Covid-19.

Dow Jones dibuka menguat 0,2 persen, S&P 500 turun 0,25 persen, dan Nasdaq turun 0,18 persen.

Penasihat kesehatan Gedung Putih Dr Anthony Fauci hari ini dijadwalkan untuk bersaksi di depan Komite Kesehatan Senat AS untuk membahas pembukaan kembali perekonomian AS. Menurut New York Times, Fauci akan mengatakan bahwa pembukaan kembali yang prematur akan menyebabkan korban jiwa.

Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan pada Senin kemarin bahwa New York akan membuak kembali sebagian aktivitas bisnis yang berisiko rendah pada hari Jumat. Di sisi lain, WHO mengatakan sejumlah negara yang telah melonggarkan pembatasan virus corona, termasuk Tiongkok, tampaknya kembali mengalami peningkatan kasus.