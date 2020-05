Harga Emas Menguat karena Investor Berharap Stimulus

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat pada akhir perdagangan Selasa (12/5/2020) rebound (menguat) dari pelemahan dua hari beruntun di tengah ekspektasi lebih banyak stimulus dari bank sentral AS, Federal Reserve AS untuk mendukung ekonomi yang terpukul akibat virus corona (Covid-19). Harga emas juga mendapat dukungan pelemahan dolar AS.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik US$ 8,8 atau 0,52 persen, menjadi US$ 1.706,8 per ounce.

"The Fed akan mulai membeli reksa dana obligasi yang diperdagangkan di bursa efek (ETF) untuk pertama kalinya. Ini besar, ini lebih banyak stimulus datang dan semua orang tahu ketika ada lebih banyak stimulus, Anda ingin memiliki lebih banyak emas," kata Head of Market US Global Investors, Michael Matousek.

Bank sentral AS akan mulai membeli saham ETF yang berinvestasi di obligasi pada Selasa (12/5/2020) melalui Fasilitas Kredit Korporasi Pasar Sekunder. Fasilitas ini adalah salah satu dari beberapa alat yang baru-baru ini dibuat the Fed untuk meningkatkan fungsi pasar setelah pandemi.

"Emas selama satu setengah bulan terakhir telah diperdagangkan dalam kisaran sempit," kata Matousek.

Ia menambahkan, salah satu hal positif yang dapat mendorong emas adalah lebih banyak stimulus di seluruh dunia.

Presiden AS Donald Trump pada Selasa (12/5/2020) kembali mendorong The Fed untuk mengadopsi suku bunga negatif, bahkan ketika beberapa anggota bank sentral mengatakan tidak melihat perlu mendorong suku bunga -yang sekarang mendekati nol - ke wilayah negatif.

Emas telah meningkat lebih dari 12 persen sepanjang tahun ini karena bank sentral dunia mengeluarkan stimulus untuk membatasi kerusakan ekonomi. Emas cenderung mendapat manfaat dari langkah-langkah stimulus karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Indeks dolar, juga dianggap sebagai penyimpan nilai yang aman selama masa-masa yang tidak pasti, turun 0,3 persen setelah sebelumnya mencapai tertinggi dua minggu.

Pasar juga terus memantau hubungan perdagangan Tiongkok-AS, setelah Trump mengatakan tidak tertarik untuk menegosiasikan kembali kesepakatan Fase 1.

Logam mulia lainnya, perak pengiriman Juli naik 2,9 sen atau 0,18 persen, menjadi US$ 15,709 per ounce. Platinum pengiriman Juli turun US$ 3,9 atau 0,5 persen menjadi US$ 777,4 per ounce.