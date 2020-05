Bursa Asia Tergerus di Tengah Gelombang Kedua Covid-19

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik melemah pada awal perdagangan Rabu (13/5/2020) karena kekhawatiran gelombang kedua virus corona (Covid-19) di sejumlah negara karena pembatasan sosial dilonggarkan.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 1,28 persen pada awal perdagangan karena saham indeks Fast Retailing turun lebih dari 2 persen. Indeks Topix juga turun 0,99 persen

Sementara Kospi Korea Selatan turun 1,07 persen. Bursa saham di Australia juga diperdagangkan melemah karena S&P/ASX 200 turun 0,91 persen.

Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia di luar Jepang tergerus 0,41 persen.

Perkembangan Covid-19 mendatang masih terus membebani sentimen investor. Secara global, lebih 4,2 juta orang telah terinfeksi dengan kematian 287.158 menurut data Universitas Johns Hopkins.

Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases AS, Dr. Anthony Fauci pada Selasa mengatakan bahwa vaksin akan sangat penting dalam menghentikan penyebaran virus corona. Namun ketersediaannya masih membutuhkan waktu.

Dia juga memperingatkan bahwa AS akan berisiko tinggi mendapat tambahan kasus jika membuka kembali lockdown terlalu cepat.

Di Asia, virus kembali muncul di Tiongkok dan Korea Selatan setelah kedua negara melonggarkan pembatasan.

Semalam di Wall Street, bursa AS turun tajam karena investor mengevaluasi upaya terbaru membuka kembali perekonomian. Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 457,21 poin atau 1,9 persen menjadi 23,764,78, S&P 500 turun 2,1 persen menjadi 2.870,12 sementara Nasdaq Composite turun lebih 2 persen menjadi 9.002,55.