Di Perdagangan Asia, Harga Minyak Terkoreksi Pagi ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada awal sesi di perdagangan Asia Rabu (13/5/2020).

Harga minyak berjangka patokan internasional Brent turun 1,87 persen menjadi US$ 29,42 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS juga turun 1,94 persen menjadi US$ 25,28 per barel.

Harga minyak mentah dunia sebelumnya menguat pada perdagangan Selasa (13/5/2020) didorong komitmen Arab Saudi mengurangi produksi mulai bulan Juni guna menekan kelebihan pasokan di pasar global akibat minimnya permintaan menyusul pandemi virus corona (Covid-19).

Minyak mentah berjangka patokan AS, West Texas Intermediate (WTI) naik US$ 1,64, atau 6,8 persen, menjadi US$ $ 25,78 per barel. Sementara minyak mentah berjangka Brent naik 35 sen, atau 1,18 persen menjadi US$ 29,98 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, terakhir di 99,995.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,14 per dolar, turun dari di atas 107,4 yang terlihat kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6455 mengikuti tertinggi di atas US$ 0,654 yang terlihat pada minggu perdagangan.