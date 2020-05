Menko Airlangga Hartarto: Harga Pangan Stabil, Stok Beras Bulog Aman

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sebagian besar harga pangan stabil. Namun, dia juga mengakui ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga meskipun bahan pangan mengalami deflasi sebesar 0,13 persen sepanjang April 2020.

“Tadi sudah dilaporkan di dalam ratas bahwa beberapa komoditas relatif harganya, terjadi kenaikan maupun penurunan,” kata Airlangga Hartarto saat konferensi pers seusai mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference, Rabu (13/5/2020).

Komoditas pangan yang tetap mengalami harga yang stabil, menurut Airlangga Hartarto, antara lain beras medium sekitar Rp 11.750 per kilogram (kg) dan beras premium Rp 12.700 per kg. Kemudian daging sapi masih berkisar di harga Rp 118.000 per kg, cabe rawit Rp 32.600 per kg, dan cabe merah Rp 27.850 per kg.

Begitu juga masih relatif stabil harga bawang putih Rp 37.100 dengan stok ada 129.000 ton. Kemudian minyak goreng Rp 12.000, minyak goreng kemasan Rp 14.750, daging ayam Rp 31.000 dan telur ras Rp 24.000.

Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah gula pasir dan bawang merah.

“Gula pasir memang belum turun seperti yang diharapkan. Di pasar tradisional masih sekitar Rp 17.650 per kg, pasar modern masih sekitar Rp 12.500. Bawang merah masih di Rp 51.950 walaupun stok relatif aman. Kalau kita lihat baik dari beras, bawang merah, bawang putin dan daging ayam, stoknya relatif baik,” terang Airlangga Hartarto.

Diakuinya, berdasarkan laporan BPS, sepanjang April 2020, bahan pangan mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Kondisi ini diakibatkan permintaan masyarakat yang mengalami penurunan. Bahkan berdasarkan laju inflasi dari bulan ke bulan, memang April 2020 lebih rendah dibandingkan tahun lalu dalam bulan yang sama.

Kendati demikian, Airlangga memastikan stok beras di Bulog per 31 April masih relatif aman. Di gudang Bulog masih ada stok beras mencapai 1,3 juta ton.

“Kami sampaikan bahwa stok beras Bulog per April ini relatif aman dengan jumlah barang yang dipegang, tentu bulan Mei adalah masih dalam masa panen. Di Bulog ada jumlah di atas 1,3 juta ton stok beras per 31 April. Sehingga tentunya diharapkan stok beras relatif aman,” ungkapnya.

Sebelumnya, dalam ratas, Presiden Jokowi melihat bahan bangan pada bulan April 2020 mengalami deflasi sebesar 0,13 persen. Salah satu penyebab yang berkontribusi besar terjadinya deflasi pada bahan pangan adalah daya beli masyarakat yang menurun.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, lanjut Jokowi, pemerintah telah meluncurkan berbagai macam bantuan sosial (bansos). Seperti bansos tunai untuk 9 juta keluarga, dan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa untuk 11 juta keluarga. Ini merupakan upaya meningkatkan daya beli masyarakat.