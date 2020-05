Bursa Asia Ditutup Mixed

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak mixed pada perdagangan hari ini, Rabu (13/5/2020). Pelaku pasar mencerna dampak gelombang kedua virus corona atau Covid-19 seiring dibukanya kembali perekonomian.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 0,49 persen ke 20.267,05, Indeks Komposit Shanghai naik 0,22 persen ke 2.898,05, Hang Seng Hong Kong turun 0,27 persen ke 23.180,3, ASX 200 Australia naik 0,35 persen ke 5.421,9 dan Kospi Korsel naik 0,95 persen ke 1.940,42.

Perkembangan virus corona masih menjadi perhatian pasar. Menurut data Johns Hopkins University, hingga saat ini, lebih dari 4,2 juta orang terinfeksi dan sebanyak 291.366 orang meninggal dunia.

Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases AS, Dr. Anthony Fauci pada Selasa mengatakan bahwa vaksin akan sangat penting dalam menghentikan penyebaran virus corona. Namun ketersediaannya masih membutuhkan waktu.

Dia juga memperingatkan bahwa AS akan berisiko tinggi mendapat tambahan kasus jika membuka kembali lockdown terlalu cepat.

Di Asia, virus kembali muncul di Tiongkok dan Korea Selatan setelah kedua negara melonggarkan pembatasan.