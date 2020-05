Ketua The Fed Pesimistis akan Pemulihan Ekonomi, Wall Street Melemah

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat atau Wall Street dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (13/5/2020). Pernyataan Ketua bank sentral Amerika Serikat (the Federal Reserve/the Fed) Jerome Powell yang bernada pesimistis menjadi sentimen negatif pasar.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 1,03 persen ke 23.519,99, S&P 500 turun 0,96 persen ke 2.842,44, dan Nasdaq turun 0,48 persen ke 8.959,61.

Ketua the Fed Jerome Powell dalam webcast dengan Peterson Institute for International Economics, Rabu (13/5/2020) mengatakan bahwa jalan pemulihan ke depan penuh ketridakpastian dan akan diwarnai risiko negatif. Dia mengatakan bahwa diperlukan lebih banyak langkah untuk menjaga perekonomian yang kehilangan 20 juta tenaga kerja dalam sebulan.

Powell tidak menyebutkan langkah-langkah yang diperlukan, namun dia menyinggung bahwa Kongres perlu berbuat lebih banyak dibandingkan the Fed.

Perekonomian AS jatuh sangat dalam ke level yang belum pernah dialami sejak era Great Depression. The Fed telah mengambil kebijakan dengan memangkas suku bunga mendekati 0 persen dan mempersiapkan sejumlah stimulus dalam bentuk pinjaman dan likuiditas. Powell juga mengatakan tidak berencana untuk menerapkan suku bunga negatif.

Kongres sendiri sudah menyetujui stimulus senilai hampir US$ 3 triliun. Demokrat pada hari Selasa kemarin mengumumkan RUU stimulus Covid-19 sebesar US$ 3 triliun yang, jika lolos, akan menghadapi oposisi di Senat yang dikuasai Republikan. Pemungutan suara akan dilakukan Jumat.

"Meskipun respons ekonomi sudah dilakukan dengan cepat dan dalam jumlah besar, tetapi tampaknya ini bukan babak terakhir, mengingat langkah pemulihan ke depan penuh ketidakpastian dan risiko negatif," kata Powell.

Pada April lalu, Kementerian Tenaga Kerja AS mengumumkan 20,7 juta orang kehilangan pekerjaan di bulan April dan tingkat pengangguran naik ke 14,7 persen, angka yang terburuk sejak era Great Depression. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi AS di kuartal kedua 2020 diperkirakan bakal anjlok dan mencatat rekor terburuk.

Powell mengatakan pemulihan ekonomi akan tergantung pada seberapa cepat obat Covid-19 bisa ditemukan dan apakah gelombang kedua Covid-19 akan terjadi jika pembatasan sosial dicabut, dan apakah kepercayaan bisnis dan konsumen akan kembali seperti sediakala.

"Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan waktu dan seberapa cepat pemulihan ekonomi. Karena jawabannya tidak diketahui, maka kebijakan harus didesain untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan," kata Powell.