Pernyataan Bos the Fed Picu Dow Jones Hilang 500 Poin

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street pada Rabu atau Kamis WIB (14/5/2020) melemah karena investor mencermati pernyataan pejabat bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) soal suramnya ekonomi.

Dow Jones Industrial Average turun 516,81 poin, atau 2,1 persen menjadi 23.247,97, atau terburuk sejak 1 Mei. S&P 500 ditutup 1,8 persen lebih rendah mencapai 2.820, sementara Nasdaq Composite turun 1,6 persen menjadi 8.863,17. Nasdaq jatuh kembali ke wilayah negatif untuk tahun 2020 setelah penurunan Rabu.

Ketua the Fed Jerome Powell mengatakan bahwa banyak yang harus dilakukan untuk mendukung ekonomi. "Ekonomi membutuhkan respons cepat dan besar, itu mungkin bukan tujuan terakhir, mengingat kondisi ke depan sangat tidak pasti dan masih ada risiko penurunan signifikan," katanya.

Powell menambahkan, perekonomian akan pulih secara substansial setelah virus corona (Covid-19) terkendali. Dia juga menyerukan untuk mengeluarkan lebih banyak stimulus fiskal.

Pernyataan Powell muncul setelah Departemen Tenaga Kerja melaporkan rekor 20,5 juta pekerjaan hilang pada bulan April. Selain itu, pernyataan datang ketika beberapa negara bagian mulai membuka kembali perekonomiannya sehingga meningkatkan kekhawatiran potensi gelombang kedua kasus Covid-19.

“Semuanya tergantung beberapa bulan ke depan, bagaimana bisnis yang dibuka kembali sukses,” tulis CEO The Earnings Scout, Nick Raich, dalam sebuah catatan. "Semua stimulus di dunia tidak akan mampu mengimbangi penutupan bisnis untuk waktu yang lama."

Walgreens Boots Alliance dan American Express adalah saham berkinerja terburuk di Dow, masing-masing turun 5,4 persen. Sektor energi dan keuangan memimpin pelemahan S&P 500 dengan penurunan masing-masing 4,4 persen dan 3 persen. Bank of America dan Citigroup turun lebih 4 persen, sementara Wells Fargo ditutup 6,3 persen lebih rendah. JPMorgan Chase turun 3,5 persen.

Saham-saham kapal pesiar Carnival, Royal Caribbean, dan Norwegian Cruise Line semuanya turun 5 persen. Saham-saham itu termasuk yang akan mendapat manfaat dari pembukaan kembali ekonomi.

Saham maskapai penerbangan American Airlines jatuh 5,6 persen, sementara Delta turun 7,7 persen, dan United Airlines turun 9 persen.

Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases AS, Anthony Fauci mengatakan pada Selasa bahwa vaksin akan menghentikan penyebaran virus corona. Namun hal itu belum tersedia dalam waktu dekat. Fauci menambahkan AS bisa menghadapi lebih banyak penderitaan dan kematian jika negara-negara bagian mulai membuka kembali ekonominya terlalu cepat.