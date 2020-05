Harga Minyak Turun 2% Meski Stok AS Berkurang

New York, Beritasatu.com - Harga minyak turun mendekati 2 persen pada Rabu (13/5/2020) meskipun persediaan minyak mentah AS turun. Pasar dipengaruhi pernyataan Ketua bank sentral AS, Federal Reserve yang memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi akan memakan waktu berbulan-bulan, karena pandemi virus corona (Covid-19).

Minyak mentah Brent turun 79 sen, atau 2,6 persen, mencapai USS$ 29,19 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate turun 49 sen, atau 1,9 persen menjadi US$ $ 25,29 per barel.

Pasar rally dalam beberapa hari terakhir di tengah optimisme kehancuran permintaan bahan bakar telah mencapai titik terendah dan produsen telah agresif memangkas produksi untuk mengatasi kelebihan pasokan akibat pandemi. Namun dengan pernyataan pemerintah bahwa pemulihan ekomomi butuh waktu panjang, maka aset berisiko seperti saham dan minyak jatuh pada Rabu.

Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell memberikan penilaian serius terhadap ekonomi AS.

"Hanya ada awan gelap karena itu," kata Direktur Energi Mizuho Bob Yawger, di New York. "Itu adalah pidato yang negatif," katanya.

Administrasi Informasi Energi (IEA) AS mengatakan, stok minyak mentah AS turun 745.000 barel. Stok di pusat penyimpanan Cushing, Oklahoma, turun 3 juta barel pada minggu lalu, kata EIA, mengisi titik pengiriman WTI ke 80 persen kapasitas.

Direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases AS, Anthony Fauci mengatakan pada Selasa bahwa vaksin akan menghentikan penyebaran virus corona. Namun hal itu belum tersedia dalam waktu dekat. Fauci menambahkan AS bisa menghadapi lebih banyak penderitaan dan kematian jika negara-negara bagian mulai membuka kembali ekonominya terlalu cepat. Hal itu diungkapkan Anthony Fauci di depan Kongres.

EIA memperkirakan permintaan minyak dunia turun 8,1 juta barel per hari (bph) tahun ini menjadi 92,6 juta bph, dibandingkan perkiraan sebelumnya 5,2 juta barel per hari.

Statistik Departemen Energi AS juga memperkirakan output AS turun sebesar 540.000 barel per hari, dibandingkan perkiraan sebelumnya 470.000 barel per hari. Perusahaan mengharapkan output global 11,7 juta barel per hari tahun ini dan 10,9 juta barel per hari pada tahun 2021.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memangkas perkiraan permintaan minyak dunia, berkontraksi sebesar 9,07 juta barel per hari tahun ini, dalam laporan bulanan. Bulan lalu, OPEC memperkirakan kontraksi 6,85 juta barel per hari.

OPEC dan produsen lain termasuk Rusia, ingin mempertahankan pemotongan yang ada setelah Juni, dalam pertemuan berikutnya di Wina, sumber mengatakan kepada Reuters.

OPEC+ sepakat memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari pada Mei. Sementara Juni memangkas kembali 7,7 juta barel per hari untuk sisa tahun ini.

Kabinet Arab Saudi telah mendesak negara-negara OPEC+ untuk mengurangi produksi lebih lanjut guna mengembalikan keseimbangan pasar minyak mentah global, kantor berita negara melaporkan Rabu pagi. Riyadh akan menambah pemotongan produksi sebesar 1 juta bph bulan depan, sehingga total pemangkasan menjadi 7,5 juta bph.