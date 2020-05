IHSG Berpotensi Tertekan, Pantau Saham Pilihan Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG pada perdagangan hari ini diperkirakan kembali turun melemah menyusul sentimen negatif global.

"IHSG berpotensi kembali terkena aksi profit taking," kata riset PT MNC Securities dikutip Beritasatu.com, Kamis (14/5/2020).

Kepala Riset PT MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, potensi pelemahan IHSG imbas tergerusnya bursa saham AS menyusul kekhawatiran pernyataan Ketua the Fed bahwa ada risiko terjadi penurunan ekonomi sehingga paket stimulus saat ini tidak mencukupi. Selain itu, sejumlah harga komoditas tertekan seperti minyak, nikel dan timah.

Di lain pihak, saham berbasis komoditas berikut ini seperti batu bara, emas, dan CPO berpotensi menguat hari ini.

Dia merekomendasikan investor harus selektif melakukan buy on weakness atau swing trade pada saham telekomunikasi, FMCG, industri dasar, rokok, logam emas, batu bara, farmasi dan konsumer.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 4.505 - 4.585.

Sementara Bursa AS Wall Street pada Rabu atau Kamis WIB (14/5/2020) melemah karena investor mencermati pernyataan pejabat bank sentral AS, Federal Reserve (the Fed) soal suramnya ekonomi.

Dow Jones Industrial Average turun 516,81 poin, atau 2,1 persen menjadi 23.247,97, S&P 500 ditutup 1,8 persen lebih rendah mencapai 2.820, sementara Nasdaq Composite turun 1,6 persen menjadi 8.863,17.

Adapun IHSG melemah 0,75 persen ke kisaran 4.554,36 pada akhir perdagangan Rabu (13/5/2020). Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 turun 0,99 persen ke 323,45, indeks LQ45 turun 1,06 persen ke 674,47, JII turun 1,12 persen ke 509,35.

Untuk rekomendasi saham hari ini adalah:

1. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 8.100 - 8.400

Buy 8.225

2. PT HM Sampoerna Tbk (BRPT) 1.665 - 1.765

Buy 1.705

3. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) 7.850 - 8.625

Buy 8.200

4. PT XL Axiata Tbk (EXCL) 2.250 - 2.520

Buy 2.380

5. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) 505 - 560.

Buy 525.