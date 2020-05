Emas Lanjutkan Tren Positif karena the Fed Janjikan Stimulus

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka naik pada akhir perdagangan Rabu atau Kamis pagi WIB (14/5/2020), setelah Ketua bank sentral AS, Federal Reserve AS Jerome Powell menjanjikan stimulus lebih banyak jika diperlukan, untuk meringankan beban ekonomi akibat virus corona (Covid-19).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik US$ 9,60 atau 0,56 persen, menjadi US$ 1.716,4 per ounce. Emas berjangka naik US$ 8,8 atau 0,52 persen menjadi 1.706,8 dolar AS per ounce pada Selasa (12/5/2020), setelah jatuh US$ 15,9 atau 0,93 persen menjadi US$ 1.698 pada Senin (11/5/2020).

Powell mengatakan Amerika Serikat dapat menghadapi periode peelmahan pertumbuhan dalam jangka panjang. Dia juga menyerukan untuk mengeluarkan lebih banyak stimulus fiskal.

"The Fed memiliki sejumlah opsi lain, jadi ada kemungkinan kita bisa melihat pelonggaran kuantitatif tambahan atau kebijakan berkelanjutan yang memungkinkan positif untuk pasar emas," kata analis Standard Chartered Bank, Suki Cooper.

"Kami memperkirakan suku bunga global tetap rendah, dan negatif di beberapa negara, dan itu menguntungkan bagi emas."

Ekonomi AS kehilangan 20,5 juta pekerjaan pada April, ketika warga negara terpaksa tinggal di rumah dan bisnis tutup untuk mengekang penyebaran virus, yang telah menginfeksi 4,31 juta orang di seluruh dunia.

Bank-bank sentral dan pemerintah telah mengeluarkan dukungan fiskal dan moneter untuk menopang ekonomi yang terhuyung-huyung akibat pandemi.

Emas cenderung mendapat manfaat dari langkah stimulus luas karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Indeks dolar AS stabil, sementara saham AS jatuh setelah pernyataan Powell.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 3,8 sen atau 0,24 persen, menjadi US$ 15,671 per ounce. Platinum pengiriman Juli turun US$ 7,6 atau 0,98 persen, menjadi US$ 769,8 per ounce.