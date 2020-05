Harga Minyak Naik di Perdagangan Asia Pagi Ini

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat di awal sesi pada perdagangan Asia, Kamis (14/5/2020).

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 0,58 persen menjadi US$ 29,36 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS juga naik 0,91 persen menjadi US$ 25,52 per barel.

Adapun pada Rabu (13/5/2020) harga minyak turun mendekati 2 persen meskipun persediaan minyak mentah AS berkurang. Pasar dipengaruhi pernyataan Ketua bank sentral AS, Federal Reserve yang memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi akan memakan waktu berbulan-bulan, karena pandemi virus corona (Covid-19).

Minyak mentah Brent turun 79 sen, atau 2,6 persen, mencapai USS$ 29,19 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate turun 49 sen, atau 1,9 persen menjadi US$ $ 25,29 per barel.

Sedangkan indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, terakhir di 100,144 setelah sebelumnya naik dari level di bawah 100.

Yen Jepang diperdagangkan pada 106,90 setelah melihat level di sekitar 106,8 kemarin. Dolar Australia berada di $ 0,6448 setelah melemah dari tertinggi di atas $ 0,654 yang terlihat sebelumnya pada minggu perdagangan.