Rupiah Melemah Tipis ke Rp 14.885/Dolar AS

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (14/5) ditutup melemah 0,13 persen atau 20,00 poin jadi Rp 14.885 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.946 per dolar AS dari perdagangan Rabu (13/5) kemarin di Rp 14.887 per dolar AS.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, sentimen negatif masih membayangi pergerakan pasar hingga sore ini setelah Gubernur Bank Sentral AS Jerome Powell, mengungkapkan pandangannya bahwa perekonomian masih bisa memburuk ke depannya karena wabah dan memerlukan stimulus tambahan.

Selain itu Powell juga menepis dukungan The Fed terhadap suku bunga negatif. Hal tersebut mendukung penguatan dolar AS di sesi Asia hari ini, sebagai aset safe haven.

“Rupiah juga ditutup melemah terhadap dolar AS, namun tekanan terhadap rupiah tidak besar karena banyak investor masih yakin dengan perekonomian Indonesia terbukti dengan tingginya minat terhadap surat utang negara (SUN),” katanya, Kamis (14/5).