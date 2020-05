Angka Pengangguran AS Pecah Rekor, Wall Street Tak Terpengaruh

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (14/5/2020) waktu setempat. Sektor perbankan dan naiknya harga minyak mentah dunia mengangkat bursa di tengah-tengah meningkatnya angka pengangguran.

Dow Jones naik 1,62 persen ke 23.625,34, S&P 5500 naik 1,15 persen ke 2.852,5, Nasdaq naik 0,91 persen ke 8.943,72.

Bank of America dan JPMorgan Chase masing-masing naik 4 persen. Citigroup menguat 3,6 persen, sementara Wells Fargo melesat 6,8 persen. Harga minyak mentah dunia jenis WTI naik 9 persen ke US$ 27,56 per barel, mendorong sektor energi S&P 500 menguat 0,7 persen.

Di awal perdagangan sempat terjadi aksi jual setelah Kementerian Tenaga Kerja AS melaporkan 2,98 juta warga AS mengajukan perlindungan pengangguran dalam sepekan per 9 Mei. Angka ini di atas ekspektasi survei ekonom Dow Jones yang memprakirakan 2,7 juta pengangguran.

Dengan klaim ini, maka total pengangguran di AS bertambah 36,5 juta orang dalam dua bulan, terbesar dalam sejarah AS. Di bulan April sendiri, 20,5 juta orang kehilangan pekerjaan akibat shutdown di mana-mana. Tingkat pengangguran pun melesat ke 14,7 persen.

The Fed mengatakan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah (di bawah US$ 40.000 per tahun) merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak shutdown Covid-19. Sebanyak 40 persen dari kelompok ini dirumahkan sejak awal April, sementara hanya 13 persen kelompok masyarakat berpenghasilan US$ 100.000 ke atas yang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan.