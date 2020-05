Stok Menyusut, Harga Minyak Naik

New York, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada akhir perdagangan Kamis (Jumat, 15/5/2020), setelah Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan persediaan global akan lebih rendah pada semester kedua 2020, meskipun masih ada kekhawatiran bahwa gelombang kedua virus corona dapat terjadi dalam beberapa bulan mendatang.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, naik 2,27 dolar AS atau 9,0 persen menjadi menetap pada 27,56 dolar AS per barel.

Sementara itu minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli, naik 1,94 dolar AS atau 6,7 persen menjadi ditutup pada 31,13 dolar AS per barel.

Harga minyak mentah telah naik dalam dua minggu terakhir ketika beberapa negara melonggarkan pembatasan virus corona sehingga pabrik dan toko bisa dibuka kembali.

Pasar berbalik meguat dari kerugian Rabu (13/5/2020) akibat proyeksi suram dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell, yang memperingatkan "periode panjang" resesi.

Klaim awal untuk tunjangan pengangguran AS mencapai 2,98 juta disesuaikan secara musiman untuk pekan yang berakhir 9 Mei, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan, Kamis (14/5/2020). Angka itu turun dari 3,18 juta pada minggu sebelumnya dan menandai penurunan mingguan keenam beruntun, tetapi klaim masih sangat tinggi.

Seiring meningkatnya permintaan, IEA memperkirakan stok minyak mentah AS menyusut sekitar 5,5 juta barel per hari di paruh kedua.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengatakan pada Rabu (13/5/2020) bahwa pihaknya memperkirakan permintaan minyak global 2020 menyusut 9,07 juta barel per hari, kontraksi yang lebih dalam dari perkiraan sebelumnya 6,85 juta barel per hari.

Dikatakan pihaknya memperkirakan kuartal kedua untuk melihat penurunan tertajam. Sebagai tanggapan, Arab Saudi memperdalam pemotongan yang direncanakan untuk Juni, mengurangi produksi hampir lima juta barel per hari.

"Saudi beralih dari penghancur pasar ke pembuat pasar lagi dan memimpin dengan memberi contoh telah mengirim pesan yang sangat mendukung," kata Kilduff.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS memperingatkan bursa dan pialang pada Kamis (14/5/2020) bahwa mereka harus siap menghadapi volatilitas dan kemungkinan penetapan harga negatif untuk kontrak-kontrak tertentu mendekati jatuh tempo minggu depan.