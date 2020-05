Bursa Asia Mixed Jelang Pengumuman Data Industri Tiongkok

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak variatif pada perdagangan Jumat pagi (15/5/2020) menjelang rilis data produksi industri dan investasi aset tetap periode April di Tiongkok.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,68 persen, Indeks Komposit Shanghai turun 0,01 persen, ASX 200 Australia naik 1,05 persen, dan Kospi turun 0,28 persen.

Data produksi industri dan investasi aset tetap periode April di Tiongkok akan memberikan gambaran bagaimana pemulihan ekonomi setelah diangkatnya pembatasan sosial.

Bursa Amerika Serikat atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Kamis (14/5/2020) waktu setempat. Kementerian Tenaga Kerja AS melaporkan 2,98 juta warga AS mengajukan perlindungan pengangguran dalam sepekan per 9 Mei. Dengan klaim ini, maka total pengangguran di AS bertambah 36,5 juta orang dalam dua bulan, terbesar dalam sejarah AS.

Dow Jones naik 1,62 persen ke 23.625,34, S&P 5500 naik 1,15 persen ke 2.852,5, Nasdaq naik 0,91 persen ke 8.943,72.