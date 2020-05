Nilai Ekspor April Menurun 13,33%

Jakarta, Beritasatu.com - Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (15/5/2020), nilai ekspor Indonesia pada April 2020 menurun 13,33 persen dibanding Maret 2020, yaitu dari US$ 14,06 miliar menjadi US$ 12,19 miliar atau US$ 1,87 miliar. Jika dibanding April 2019, nilai ekspor menurun 7,02 persen.

Penurunan nilai ekspor April 2020 dibanding Maret 2020 disebabkan menurunnya ekspor nonmigas sebesar 13,66 persen, dari US$ 13,41 miliar menjadi US$ 11,58 miliar.

Nilai ekspor migas turun 6,55 persen dari US$ 653,3 juta menjadi US$ 610,5 juta. Penurunan ekspor migas disebabkan menurunnya ekspor hasil minyak sebesar 1,81 persen menjadi US$ 97 juta dan ekspor minyak mentah turun 100 persen karena tidak ada ekspor. Ekspor gas tercatat naik 2,15 persen menjadi US$ 513,5 juta.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari–April 2020 mencapai US$ 53,95 miliar atau naik 0,44 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Ekspor kumulatif nonmigas juga naik mencapai US$ 51,07 miliar atau meningkat 3,19 persen.

Dari sisi volume, ekspor Indonesia April 2020 menurun 16,36 persen dibanding Maret 2020 yang disebabkan penurunan volume ekspor nonmigas 16,84 persen dan migas 4,27 persen.

Secara kumulatif, volume ekspor menurun 6,57 persen dibanding periode Januari–April 2019 yang disumbang oleh penurunan ekspor nonmigas 6,69 persen dan migas 3,67 persen.