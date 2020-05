Impor dan Ekspor Turun, Neraca Perdagangan April Defisit US$ 345 Juta

Jakarta, Beritasatu.com- Di tengah pandemi Covid-19, perekonomian di berbagai negara masih mengalami pelemahan. Angka inflasi di Indonesia dan beberapa negara lainnya juga menunjukkan perlambatan yang mengindikasikan permintaan sangat melemah. Di sisi lain, harga berbagai komoditas juga mengalami penurunan. Misalnya harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia pada Maret 2020 lalu masih sebesar US$ 34,23 per barel, sedangkan di April 2020 anjlok menjadi US$ 20,66 per barel.

Komoditas lainnya yang mengalami penurunan harga antara lain minyak sawit, batu bara, karet, aluminium, cokelat, tembaga, timah, nikel, dan seng. Sedangkan yang mengalami peningkatan harga antara lain minyak kernel, emas dan perak. Berbagai kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi neraca perdagangan Indonesia.

Nilai impor Indonesia April 2020 mencapai US$ 12,54 miliar atau turun US$ 814,2 juta (6,1 persen) dibanding Maret 2020. Nilai ekspor pada April juga mengalami penurunan, yakni US$ 12,19 miliar atau turun US$ 1,87 miliar (13,33 persen) dibanding Maret 2020, sehingga neraca perdagangan Indonesia pada April 2020 tercatat minus US$ 0,35 miliar atau tepatnya US$ 344,7 juta.

“Neraca perdagangan kita pada April 2020 mengalami defisit US$ 0,35 miliar. Tetapi kondisi ini masih lebih baik dari April 2019 yang defisitnya mencapai US$ 2,3 miliar,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, di Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Suhariyanto memaparkan, penurunan terbesar ekspor nonmigas April 2020 terhadap Maret 2020 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$413,2 juta (22,15 persen), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada logam mulia, perhiasan/permata sebesar US$92,9 juta (11,03 persen).

Berdasarkan negara tujuan, ekspor Indonesia ke Tiongkok mulai mengalami perbaikan, bahkan mengalami peningkatan sebesar US$ 227,6 juta, sedangkan ekspor ke India mengalami penurunan terbesar mencapai US$ 358,2 juta.

Untuk impor, penurunan impor nonmigas terbesar April 2020 dibanding Maret 2020 adalah golongan logam mulia, perhiasan/permata sebesar US$225,2 juta (91,54 persen), sedangkan peningkatan terbesar adalah golongan ampas/sisa industri makanan sebesar US$143,8 juta (72,41 persen). Menurut penggunaan barang, impor konsumsi turun 4,03 persen, impor bahan baku atau penolong turun 9 persen, dan impor barang modal naik 9 persen.

“Penurunan impor bahan baku ini perlu diwaspadai dan dicermati, karena akan berdampak pada sektor industri, perdagangan, dan investasi,” kata Suhariyanto.

Secara keseluruhan, neraca perdagangan Indonesia pada Januari – April 2020 masih surplus sebesar US$ 2,25 miliar. Neraca perdagangan Indonesia juga surplus dengan Amerika Serikat, India, dan Belanda. Sementara neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit dengan Tiongkok, Thailand, dan Australia.

Impor nonmigas April 2020 mencapai US$11,68 miliar atau turun 0,53 persen dibanding Maret 2020 dan jika dibandingkan April 2019 juga turun 11,24 persen.

Impor migas April 2020 mencapai US$0,85 miliar atau turun 46,83 persen dibanding Maret 2020, demikian juga apabila dibandingkan April 2019 turun 61,78 persen.

Nilai impor kumulatif Januari-April 2020 mencapai US$ 51,70 miliar atau turun 7,78 persen (US$4.360,7 juta) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terjadi pada impor migas dan nonmigas, masing-masing US$ 801,2 juta (11,45 persen) dan US$ 3,55 miliar (7,25 persen).