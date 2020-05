Sandiaga Uno: Ada Peluang Investasi di Balik Pandemi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi virus corona (Covid-19) menggerus perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Sejumlah sektor usaha stagnan, bahkan lumpuh di tengah perjuangan kemanusiaan.

Pengusaha Sandiaga Uno mengajak agar para pelaku usaha tidak boleh putus asa meskipun di saat sulit seperti sekarang ini. Ia meyakini terdapat peluang usaha di balik bencana pandemi Covid-19.

"Fenomena pandemi adalah satu keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi ternyata di balik ini semua ada peluang yang cerah, jika kita jeli untuk melihat sektor-sektor mana yang bisa kita investasikan dan kita memiliki target-target yang jelas," ujar Sandiaga Uno, Jumat (15/5/2020) dalam keterangan tertulisnya.

Ia merujuk guru invvestasi Warren Buffet yang menyatakan, 'Be fearful when others are greedy and be greedy when other fearful'.

Kalimat tersebut memiliki makna, begitu pasar bergejolak dan menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan para investor, namun itulah saat yang tepat untuk melakukan investasi.

"Apabila dilihat secara umum, dunia investasi, baik di pasar modal maupun sektor riil masih memiliki peluang yang menjanjikan. Krisis yang dirasakan saat ini akan kembali bangkit pascapandemi. Kita juga berharap bahwa Pandemi Covid-19 ini tidak terlalu lama terjadi, sehingga kita bisa segera rebound (kurva V)," tambah Sandi.

Pandemi dan peluang investasi katanya terlihat dari karakter Mandarin Wei-ji. Wei bermakna berbahaya, sedangkan Ji berarti peluang.

"Ini adalah karakter mandarin yang saya selalu diajarkan oleh mentor-mentor saya, bahwa di setiap krisis itu selalu ada dua sisi mata uang di koin yang sama. Danger and opportunity itu selalu dalam satu kesatuan dan sekarang juga sama," katanya.

"Saya melihat bahwa di tengah-tengah ketidakpastian, kita memerlukan satu pendekatan bahwa kita harus selektif, bahwa ternyata pandemi ini juga memberikan banyak sekali peluang misalkan sektor kesehatan dan teknologi informasi (teleconference)," tandas Sandiaga Uno.