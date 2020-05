Mulai Recovery, Perdagangan Indonesia-Tiongkok Kembali Naik

Jakarta, Beritasatu.com – Mulai meredanya wabah virus corona (Covid-19) di Tiongkok turut memengaruhi aktivitas perdagangan Indonesia. Pada April 2020, perdagangan Indonesia dengan Tiongkok sudah mulai menunjukkan kenaikan, baik ekspor maupun impor.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto memaparkan, neraca perdagangan Indonesia pada April 2020 mengalami defisit US$ 0,35 miliar atau tepatnya US$ 344,7 juta. Defisit ini disebabkan oleh defisit sektor migas dan nonmigas masing-masing US$ 243,8 juta dan US$ 100,9 juta. Tetapi kondisi ini masih lebih baik dari April 2019 yang defisitnya mencapai US$ 2,3 miliar.

Untuk kinerja ekspor Indonesia pada April 2020 mencapai US$12,19 miliar atau turun 13,33% dibanding ekspor Maret 2020. Demikian juga dibanding April 2019 yang 7,02%. Tetapi berdasarkan negara tujuan, ekpor Indonesia ke Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia mulai mengalami peningkatan.

“Pada April 2020, ekspor kita ke Tiongkok mengalami peningkatan paling tinggi sebesar US$ 227,6 juta dari sebelumnya pada Maret 2020 sebesar US$ 1,89 miliar menjadi US$ 2,21 miliar,” kata Suhariyanto, Jumat (15/5/2020).

Beberapa komoditas yang diekspor ke Tiongkok dan mengalami peningkatan pada April 2020 antara lain pulp dan kayu, plastik dan barang plastik, serta olahan dari tepung. Tetapi sebagian besar ekspor Indonesia ke Tiongkok adalah bahan bakar mineral, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewan nabati.

Jika ditotal, ekspor Indonesia ke Tiongkok selama periode Januari – April 2020 mencapai US$ 8,17 miliar, meningkat 11,72% dibandingkan Maret 2020 yang sebesar US$ 7,31 miliar. Pangsa ekspor ke Tiongkok juga masih yang paling besar mencapai 16,01%.

Sementara itu, nilai impor Indonesia April 2020 mencapai US$ 12,54 miliar atau turun 6,10% dibanding Maret 2020, demikian juga apabila dibandingkan April 2019 yang turun 18,58%.

“Untuk impor dari Tiongkok pada April 2020 mengalami peningkatan US$ 762,3 juta dari US$ 2,98 miliar pada Maret 2020 menjadi US$ 3,74 miliar. Hal ini menunjukan recovery di Tiongkok sudah berjalan cukup baik,” kata Suhariyanto.

Secara keseluruhan, impor dari Tiongkok pada periode Januari – April 2020 sebesar US$ 12,65 miliar, turun 12,02% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai US$ 14,38 miliar. Sedangkan pangsa impor Tiongkok masih yang terbesar mencapai 27,81%.