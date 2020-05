Dow Turun karena Penjualan Ritel dan Ketegangan AS-Tiongkok

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street jatuh pada awal perdagangan Jumat (15/5/2020) setelah penjualan ritel AS turun dan meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok.

Dow Jones Industrial Average turun 250 poin, atau 1 persen. S&P 500 turun 1,1 persen, sementara Nasdaq Composite turun 1,2 persen.

Penjualan ritel bulanan AS turun 16,4 persen pada bulan April atau lebih buruk dari proyeksi ekonom yang disurvei Dow Jones sebesar 12,3 persen. Penjualan ritel inti — di luar penjualan mobil, gas, makanan, dan bahan bangunan - turun 15,3 persen.

"Anda bisa mengatakan itu lemah," kata Kepala Strategi NatWest Markets, John Briggs. "Masalahnya adalah Anda tidak dapat mengabaikan semua berita buruk bulan April ini."

Sementara pemerintahan Donald Trump telah memblokir pengiriman semikonduktor ke perusahaan Tiongkok, Huawei. Departemen Perdagangan AS mengatakan akan secara strategis menargetkan akuisisi semikonduktor Huawei yang merupakan produk langsung perangkat lunak dan teknologi AS.

Sementara Pemimpin Eedaksi Global Times, Hu Xijin, dalam tweet-nya Jumat menyatakan bahwa Tiongkok akan membatasi atau menyelidiki perusahaan-perusahaan AS termasuk Qualcomm, Cisco Systems dan Apple jika AS mengambil tindakan lebih lanjut memblokir rantai pasokan Huawei.

Saham pembuat semikonduktor AMD, Nvidia dan Skyworks Solutions turun lebih dari 0,8 persen. Saham Apple turun 2,1 persen, sementara Cisco dan Qualcomm masing-masing turun 0,8 persen dan 5 persen.