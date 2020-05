Penjualan Ritel Anjlok, Wall Street Justru Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat atau Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat (15/5/2020). Di luar perkiraan, indeks kepercayaan konsumen AS ternyata mengalami peningkatan di tengah-tengah badai virus corona (Covid-19).

Dow Jones Industrial Average ditutup menguat 0,25 persen ke 23.685,42. Di awal perdagangan indeks 30 saham ini sempat anjlok 270 poin. Dalam skala mingguan, Dow turun terkoreksi 2,65 persen. Sementara S&P 500 naik 0,39 persen ke 2.863,7 dan Nasdaq naik 0,79 persen ke 9.014,56.

Sektor ritel berbalik menguat setelah sempat terkoreksi akibat rekor penurunan tertajam dalam penjualan ritel di bulan April sebesar 16,4 persen. Penurunan ini melebihi perkiraan ekonom sebesar 12,3 persen. Saham peritel seperti Best Buy, Kohl's, dan Nordstrom menguat. Walmart dan Home Depot masing-masing naik 2 persen.

Meskipun penjualan anjlok, University of Michigan justru mencatat indeks kepercayaan konsumen di bulan Mei sebesar 73,7, atau naik dari 71,8 di bulan April dan di atas survei analis sebesar 65 poin. Menguatnya sentimen konsumen ditopang oleh paket stimulus AS kepada warganya dan maraknya diskon.

Hubungan AS-Tiongkok kembali renggang setelah AS memblokir ekspor semikonduktor ke perusahaan teknologi Tiongkok, Huawei. Selama ini pemerintah AS menuding perangkat Huawei dapat digunakan untuk memata-matai. Huawei telah membantah tudingan ini, tetapi hal ini tidak menghentikan AS dari membatasi Huawei menggunakan teknologi AS untuk kepentingan Tiongkok.