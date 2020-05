Cegah Resesi, Basis Konsumsi Masyarakat dan UMKM Harus Diperkuat

Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pentingnya memperkuat basis konsumsi masyarakat.

Selama triwulan I 2020, konsumsi masyarakat turun dari 5,02 persen (yoy) pada triwulan I 2019 menjadi 2,84% akibat pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), work from home (WFH) dan lain sebagainya. Penurunan tersebut utamanya pada konsumsi makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel. Kondisi inilah yang paling besar memengaruhi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 hingga anjlok menjadi 2,97%.

“Perkuatan konsumsi masyarakat tersebut perlu dilakukan melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial pada kelompok masyarakat miskin dan hampir atau rentan miskin, penambahan jumlah bantuan sosial masyarakat, penurunan beberapa komoditas penting pangan dan akses pangan, serta memperkuat solidaritas sosial pada tingkat masyarakat lokal,” kata Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, Minggu (17/5/2020).

Berkaitan dengan banyaknya program bantuan sosial yang salah sasaran, Tauhid mengatakan perlu perbaikan total Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara menyeluruh, keterlibatan Badan Pusat Statistik dalam pendataan DTKS, pembinaan dan pengawasan Kementrian Sosial dalam pendataan yang melibatkan Pemerintah Daerah, perbaikan komunikasi publik dalam bantuan sosial, hingga integrasi seluruh jenis program bantuan sosial.

Sektor UMKM

Fokus pada sektor-sektor terdampak dan UMKM menurutnya jadi hal yang penting untuk dilakukan. Sektor-sektor terdampak paling besar pada triwulan I 2020 yakni industri, perdagangan, pertanian, konstruksi, transportasi dan perdagangan, serta akomodasi makan dan minum.

“Sektor-sektor terdampak inilah yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam stimulus dalam bidang perpajakan seperti PPh 21, PPh 25, PPh 22, restitusi PPN dipercepat serta pajak ditanggung pemerintah, maupun di sektor keuangan dalam bentuk restrukturisasi kredit, maupun kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah,” kata Tauhid.

Menurut Tauhid, UMKM yang berjumlah lebih dari 60 juta pelaku usaha dan sebagian juga dalam kondisi informal merupakan klaster usaha yang paling terdampak. Stimulus fiskal dalam bentuk subsidi bunga sebesar Rp 34,16 triliun untuk UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional menurutnya masih relatif kecil. Sebab peningkatan stimulusi ini sangat penting, mengingat pelaku usaha di Indonesia mayoritas adalah UMKM.

Apalagi Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%). Sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa (Data Kementerian koperasi dan UKM, 2017).

“Dengan porsi 97% tenaga kerja nasional, seharusnya prioritas pemulihan ekonomi perlu diletakkan pada UMKM ketimbang usaha besar. Salah satu hal yang perlu didorong adalah perluasan restrukturisasi kredit bagi UMKM di atas Rp 10 miliar dengan kategori “lancar”. Penting pula meningkatkan akses kredit bagi UMKM di tengah pandemi, mengingat 88,30% persen pelaku usaha mikro dan kecil tidak terakses kredit,” kata Tauhid.

Langkah-langkah lainnya yang menurut Indef penting dilakukan untuk mencergah resesi ekonomi adalah penguatan konsolidasi fiskal, memperkuat likuiditas perbankan, serta kebijakan moneter tetap harus prudent dan terukur .