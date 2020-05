AP II Siapkan Protokol The New Normal untuk Aktivitas Bandara

Jakarta, Beritasatu.com - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, menyiapkan protokol guna mengantisipasi skenario The New Normal di tengah pandemi global Covid-19.

Baca Juga: AP II Perketat Protokol Kesehatan Penumpang di Soetta

Perseroan telah menetapkan task force penanganan Covid-19, dan segera merumuskan protokol penanganan Covid-19 terkait tiga aktivitas kebandarudaraan yaitu operasional, pelayanan dan komersial, selain tentunya juga mengenai proses bisnis di internal perseroan seperti misalnya saja mengenai keputusan karyawan bekerja dari rumah dan bekerja di kantor.

Sebelumnya PT Angkasa Pura II telah menerima surat dari Menteri BUMN untuk menyiapkan protokol guna mengantisipasi skenario The New Normal di tengah pandemi global Covid-19.

"Sesuai arahan Menteri BUMN, setiap BUMN termasuk PT Angkasa Pura II saat ini sudah diminta mempersiapkan protokol guna mengantisipasi The New Normal di tengah pandemi Covid-19 sejalan dengan bidang usaha masing-masing,” ujar President Director PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, dalam siaran persnya, Minggu (17/5/2020).

Baca Juga: Pendapatan AP II Diprediksi Tergerus 30%

Muhammad Awaluddin menegaskan, implementasi protokol The New Normal tersebut bergantung dari keputusan resmi pemerintah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Protokol The New Normal BUMN memperhatikan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan diberlakukan jika ada keputusan resmi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 atau dari pemerintah. Belum ada tanggal pasti pemberlakukan protokol ini, baik mengenai kapan karyawan harus kembali bekerja dari kantor serta kriteria siapa saja yang harus bekerja di kantor,” ujar Awaluddin.

Lebih lanjut, Awaluddin mengatakan, protokol The New Normal di lingkungan kebandaraan akan lebih mengedepankan layanan dengan teknologi informasi dan memperhatikan physical distancing.

Baca Juga: PSBB, Bandara Soetta dan Halim Tetap Beroperasi

"Misalnya, personel PT Angkasa Pura II di bandara akan dilengkapi seragam khusus atau APD, kemudian sistem biometrik bisa saja digunakan kaitannya dengan pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan. Lalu kepada maskapai dan penumpang akan diarahkan untuk lebih menggunakan self check in kiosk, mobile check in dan web check in, dibandingkan dengan datang ke konter check in,” ujarnya.

Di samping itu, protokol The New Normal juga akan menyentuh aktivitas tenant komersial misalnya adanya kewajiban bagi tenant untuk menyediakan hand sanitizer, dan diarahkan untuk menerapkan transaksi secara nontunai (cashless) menggunakan kartu atau dompet elektronik, serta menerapkan prosedur physical distancing.

Awaluddin menuturkan timeline implementasi protokol The New Normal ini akan diajukan ke Kementerian BUMN pada 25 Mei 2020. "Yang jelas, kami siap mengantisipasi skenario The New Normal karena memang sudah sejak 4 tahun terakhir ini pengembangan bandara-bandara PT Angkasa Pura II mengarah ke digitalisasi untuk mewujudkan Smart Digital Airport di Indonesia," tandas Awaluddin.