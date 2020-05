Bursa Asia Flat karena Prospek Ekonomi AS dari the Fed

Tokyo, Beritasatu.com - Bursa Asia sedikit berubah pada awal perdagangan Senin (18/5/2020) karena Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (the Fed) Jerome Powell mengatakan ekonomi di AS tidak akan pulih sepenuhnya sebelum ditemukan vaksin Covid-19.

Indeks Nikkei 225 Jepang naik 0,13 persen pada awal perdagangan, sedangkan indeks Topix naik 0,18 persen. Sementara Kospi Korea Selatan, turun.

Adapun di Australia, S&P/ASX 200 melonjak 1,1 persen. Secara keseluruhan, indeks MSCI Asia di luar Jepang naik 0,08 persen.

Investor mengamati reaksi terhadap komentar Powell baru-baru ini kepada CBS. "Dengan asumsi tidak ada gelombang kedua corona, saya pikir Anda akan melihat perekonomian akan pulih dengan bagus sepanjang paruh kedua tahun ini," kata kepala bank sentral. Namun ia menambahkan bahwa agar ekonomi pulih sepenuhnya, harus menunggu vaksin.

Di sisi data ekonomi, ekonomi Jepang pada Januari-Maret 2020 menyusut 3,4 persen secara tahunan, Reuters melaporkan Senin mengutip data pemerintah. Itu menandai kontraksi kedua berturut-turut, sehingga memenuhi unsur teknis resesi, menurut Reuters.

Sementara data harga perumahan Tiongkok bulan April akan diumumkan hari ini sekitar pukul 9.30 pagi HK/SIN.