Di Pasar Asia, Harga Minyak di Zona Hijau

Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada awal sesi di perdagangan Asia, Senin (18/5/2020).

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 2,7 persen menjadi US$ 33,40 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga naik 3,3 persen menjadi US$ 30,40 per barel.

Baca juga: Bursa Asia Flat karena Prospek Ekonomi AS dari the Fed

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya, terakhir ditransaksikan 100,378 setelah di level tertinggi sekitar 100,5 pada minggu lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 107,22 per dolar setelah menguat dari level di atas 107,6 yang terlihat awal pekan lalu. Adapun dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6426 setelah penurunan dari level di atas US$ 0,65 minggu sebelumnya.