KB Kookmin Bank Siap Serap Saham Bukopin Lewat Rights Issue

Jakarta, Beritasatu.com – KB Kookmin Bank berkomitmen menambah modal PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) melalui penawaran umum terbatas (PUT) V atau rights issue yang rencananya dilaksanakan pada akhir semester I-2020. Bank dari grup konglomerasi keuangan asal Korea Selatan tersebut kini menguasai 22 persen saham Bank Bukopin.

KB Kookmin Bank sebelumnya pernah menjadi pembeli siaga (standby buyer) PUT IV Bank Bukopin yang digelar pada Juli 2018. Ketika itu, KB Kookmin Bank membeli sebanyak 2,56 miliar saham pada harga Rp 570 per saham. Setelah transaksi tersebut, KB Kookmin Bank menjadi pemegang saham terbesar kedua Bank Bukopin setelah PT Bosowa Corporindo.

Direktur Manajemen Risiko Bank Bukopin Jong Hwan Han dikutip Investor.co.id mengatakan, KB Kookmin Bank memiliki keinginan kuat untuk mendukung penambahan modal Bank Bukopin pada 2020. Hal ini sebagai upaya pemegang saham untuk memperkuat permodalan bank dan membantu pengembangan bisnis ke depannya.

Saat ini, KB Kookmin Bank dalam tahap persiapan final secara internal termasuk menyediakan dana di escrow account untuk keperluan PUT V Bank Bukopin. “Ke depan, KB Kookmin Bank juga membuka kemungkinan menambah modal Bank Bukopin melalui skema lainnya,” jelas Hwan Han dalam keterangan resmi, Minggu (17/5).

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Bukopin Eko Rachmansyah Gindo mengatakan, proses rights issue saat ini telah memasuki proses penelaahan dokumen tahap akhir di regulator, sehingga tinggal menunggu pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari aksi korporasi ini, perseroan berharap akan memperkuat struktur permodalan untuk menghadapi tantangan dan rencana bisnis ke depan.

Masuknya tambahan modal dari KB Kookmin Bank, lanjut Eko, diharapkan dapat membantu pengembangan bisnis Bank Bukopin yang fokus pada segmen ritel, yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan segmen konsumer. Hal ini akan ditopang dengan pengembangan digital banking ke depannya.

Menurut Eko, profil bisnis inilah yang menjadi daya tarik Bank Bukopin bagi KB Kookmin Bank, yang merupakan bank komersial terbesar di Korea Selatan. Saat ini, KB Kookmin Bank memiliki cabang di beberapa negara lain di Asia, Eropa hingga Amerika Serikat (AS). Induk usaha perseroan yakni KB Financial Group merupakan emiten yang terdaftar di bursa efek New York, AS (NYSE). “Dengan masuknya tambahan modal yang akan segera direalisasikan ini diharapkan bisa optimal untuk mendukung bisnis utama Bank Bukopin yang konsisten mengembangkan segmen UMKM,” jelas dia.

Per Desember 2019, di antara 21 bank dengan aset terbesar di Tanah Air, Bank Bukopin menempati posisi teratas dalam penyaluran kredit UMKM dengan komposisi sebesar 57,4 persen dari total kredit yang diberikan. Dua bank pada peringkat bawahnya memiliki porsi kredit UMKM sebesar 48,4 persen dan 24,9 persen dari total kredit. “Segmen UMKM merupakan salah satu motor penggerak terpenting bagi Bank Bukopin yang memfokuskan bisnisnya pada segmen Ritel,” tambah Eko.

Per Desember 2019 dan Maret 2020, rasio kecukupan penyediaan modal minimum Bank Bukopin dinilai telah memenuhi ketentuan regulator sesuai profil risiko. Masuknya suntikan modal dari KB Kookmin Bank dan pemegang saham lainnya berpotensi meningkatkan rasio permodalan Bank Bukopin.