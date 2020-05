Jadi Lokomotif, BUMN Dorong Percepatan Masuk ke New Normal

l

Jakarta, Beritasatu.com- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siapkan beberapa skenario protokol untuk mendorong masyarakat masuk ke new normal. Langkah ini diambil sebagai lokomotif sehingga para karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, dan stake holder serta masyarakat umum bisa adaptif terhadap protokol pencegahan Covid-19.

“BUMN bisa menjadi role model untuk segera menggerakkan masyarakat masuk ke new normal. Karena BUMN menjadi lokomotif dari sepertiga kegiatan ekonomi. Kalau BUMN bergerak sebagai lokomotif mudah-mudahan masuk ke new normal secara alamiah, bukan secara keputusan. New normal tidak terjadi dengan sendirinya, perilaku yang berubah bisa kita dorong. BUMN ingin dorong terjadinya percepatan new normal,” ucap Deputi Kementerian BUMN bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Alex Denni dalam konferensi pers virtual, Senin (18/5).

Ia menegaskan, persiapan masuk ke new normal harus dilakukan dengan baik, jika tidak maka second wave dari pandemi Covid-19 ini bisa menggerus perekonomian menjadi lebih parah. Untuk itu, Kementerian BUMN meminta semua perusahaan pelat merah untuk aktif menerapkan protokol yang dibuat dengan menyesuaikan kebijakan nasional dan masing-masing daerah. “Kami punya grup di BUMN namanya community of practice yang seluruh anggotanya direksi SDM. Semua protokol kita share di sana dan saling melengkapi,” katanya.

Selain membentuk grup, Kementerian BUMN, Rabu (20/5) mendatang juga akan menggelar webinar untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing perusahaan di setiap sektornya dalam menjalankan protokol pencegahan Covid-19. “Sebenarnya semua BUMN sudah punya punya protokol sejak diumumkan Covid-19 pertama kali tersebar di Indonsia. Dalam Webinar ini tapi kita tidak berniat kumpulkan protokol BUMN, tapi hanya best practice sharing,” ungkap ia. [O-2]