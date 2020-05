Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.850

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin (18/5) ditutup menguat 10 poin atau 0,07 persen menjadi Rp 14,850 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.885 per dolar AS dari perdagangan Jumat (15/5) kemarin di Rp 14.909 per dolar AS.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, sentimen positif terlihat kembali masuk ke pasar keuangan hari ini. Pasar menyikapi positif lockdown yang dibuka di beberapa negara seperti di kawasan Eropa, sebagian AS, Tiongkok, Korsel, Hong Kong, Vietnam, dan lainnya seiring dengan berkurangnya jumlah kematian dan jumlah kasus positif di negara pandemi tersebut.

“Sentimen positif ini juga membantu penguatan rupiah hari ini ke arah 14.850. Penguatan rupiah terhadap dolar AS juga terbantu oleh stimulus besar yang dikeluarkan oleh Bank Sentral AS yang memperbesar likuiditas dolar di pasar. The Fed kurang lebih sudah mengeluarkan U$ 2 triliun untuk pembelian obligasi,” katanya kepada Beritasatu.com, Senin (18/5).

Namun, demikian pasar masih mewaspadai potensi gelombang kedua pandemi pasca-pelonggaran lockdown dan memburuknya data-data ekonomi karena wabah sehingga penguatan rupiah hanya tipis.