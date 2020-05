Naik Signifikan, Harga Minyak Tunjukkan Tanda-tanda Pemulihan

Texas, Beritasatu.com - Sehari sebelum kontrak pengiriman Juni berakhir, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 8 persen. Naiknya harga minyak ditopang oleh pemangkasan produksi dan dilonggarkannya pembatasan sosial di berbagai negara.

"Produsen mengurangi produksi secara signifikan dan dengan meningkatnya permintaan, pasar minyak berada di jalur lambat menuju pemulihan," kata senior oil markets analyst Rystad Energy, Paola Rodriguez Masiu. "Menghadapi permintaan yang lemah dan harga yang rendah, pembatasan produksi menjadi lebih cepat dan lebih besar dari perkiraan".

WTI, harga minyak acuan AS, naik 8,12 persen ke US$ 31,82 per barel pada penutupan perdagangan hari Senin (18/5/2020) di AS. Sementara Brent, yang sudah memasuki kontrak pengiriman Juli, naik 7,11 persen ke US$ 34,81 per barel. Pada Selasa pagi WIB, WTI naik 4,53 persen ke US$ 33,26 per barel, Brent naik 9,45 persen ke US$ 35,57 per barel.

Menguatnya harga minyak awal pekan ini sangat kontras dibanding sebulan sebelumnya. Pada 25 April, harga minyak mentah sempat jatuh ke teritori negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah akibat melambatnya permintaan dan oversupply. Sejak saat itu, harga minyak terus menunjukkan tanda-tanda pemulihan. OPEC+ memangkas produksi hingga 9,7 juta barel per hari sejak 1 Mei. Produksi di AS juga berkurang 1,5 juta bph ke 11,6 juta bph.