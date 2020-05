BI Kembali Pertahankan Suku Bunga 4,50%

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang digelar pada 18-19 Mei 2020, BI kembali memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,50 persen, suku bunga deposit facility sebesar 3,75 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 5,25 persen.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, meskipun BI melihat adanya ruang penurunan suku bunga seiring rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama pada 2020.

“Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan yang diarahkan untuk memitigasi risiko penyebaran virus corona (Covid-19), menjaga stabilitas pasar uang dan sistem keuangan, serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil RDG Bank Indonesia secara virtual, Selasa (19/5/2020).

Di samping langkah-langkah tersebut, Perry menyampaikan Bank Indonesia juga menyediakan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan, mempertimbangkan pemberian jasa giro GWM kepada semua bank, serta memperkuat operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui instrumen Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (FLisBI), Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah (PaSBI), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiPA).

“BI juga mendorong percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi melalui kolaborasi antara bank dan fintech untuk melebarkan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan,” paparnya.

Perry menyampaikan, pandemi Covid-19 memang telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, sementara pengaruhnya terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia mulai mereda. Sejalan meluasnya pandemi dan disertai berbagai upaya penanggulangan pembatasan aktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2020 di banyak negara di dunia menurun tajam. Pandemi Covid-19 juga telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2020 tercatat 2,97 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97 persen (yoy).

Sementara untuk ketahanan sektor eksternal ekonomi Indonesia dinilai tetap baik. Defisit transaksi berjalan triwulan I-2020 menurun menjadi di bawah 1,5 persen PDB dari 2,8 persen PDB pada triwulan IV-2019. Menurut Perry, kondisi ini dipengaruhi menurunnya impor sejalan melambatnya permintaan domestik, sehingga meminimalkan dampak berkurangnya ekspor akibat kontraksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Untuk transaksi modal dan finansial mengalami penurunan signifikan karena besarnya aliran modal keluar akibat kepanikan pasar keuangan global terhadap pandemi Covid-19. Aliran masuk modal asing kembali membaik mulai April 2020 didorong meredanya ketidakpastian pasar keuangan global serta tingginya daya saing aset keuangan domestik dan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia. “Investasi portofolio sejak April 2020 hingga 14 Mei 2020 mencatat net inflow US$ 4,1 miliar, setelah pada triwulan I 2020 mencatat net outflow US$ 5,7 miliar. Posisi cadangan devisa akhir April 2020 meningkat menjadi US$ 127,9 miliar,” kata Perry.

Terkait nilai tukar rupiah, setelah menguat pada April 2020, rupiah pada bulan Mei 2020 kembali mengalami apresiasi. Sampai 18 Mei 2020, rupiah menguat 5,1 persen secara rerata dan 0,17 persen secara point to point dibandingkan dengan level akhir April 2020. Namun, rupiah masih mencatat depresiasi sekitar 6,52 persen dibandingkan dengan level akhir 2019 akibat depresiasi yang dalam pada Maret 2020.

Untuk inflasi IHK pada April 2020 tercatat 0,08 persen (mtm), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,10 persen (mtm). Kondisi likuiditas perbankan tetap memadai dan mendukung berlanjutnya penurunan suku bunga. Hal ini tercermin pada rerata harian volume PUAB April 2020 yang tetap tinggi yakni Rp 9,2 triliun serta rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tetap besar yakni 24,16 persen pada Maret 2020.