Laba Bersih Charoen Pokphand Naik Tembus Rp 922,2 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) membukukan peningkatan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 13,66 persen menjadi Rp 922,26 miliar hingga kuartal I-2020, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 811,54 miliar.

Meski laba terangkat, manajemen perseroan menyebutkan bahwa penjualan neto Charoen justru turun 7,40 persen menjadi Rp 13,88 triliun, dibandingkan kuartal I-2019 senilai Rp 14,45 triliun. Secara rinci, penurunan ini disebabkan oleh beberapa segmen usaha yang mengalami penurunan, dibandingkan dengan triwulan I-2019.

“Pendapatan usaha segmen pakan turun menjadi Rp 6,56 triliun, dibandingkan kuartal I-2019 senilai Rp 7,05 triliun, segmen ayam pedaging turun tipis dari Rp 3,966 triliun menjadi Rp 3,960 triliun, segmen anak ayam usia sehari (day old chick/DOC) turun menjadi Rp 1,50 triliun, dibandingkan kuartal I-2019 mencapai Rp 1,86 triliun. Sedangkan pendapatan bisnis ayam olahan naik menjadi Rp 1,39 triliun dari sebelumnya Rp 1,11 triliun, dan lain-lain sejumlah Rp 462,07 miliar dari semula Rp 449,36 miliar,” tutur dia dalam laporang keuangan triwulan I-2020, dikutip Investor.co.id, Selasa (19/5/2020).

Beban pokok penjualan mengalami penurunan 6,28 persen menjadi Rp 11,94 triliun dari periode sama tahun lalu yang mencatatkan Rp 12,74 triliun. Hal ini mendorong laba bruto perseroan sampai kuartal I-2020 naik menjadi Rp 1,94 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu yakni Rp 1,71 triliun.

Hingga Maret 2020, laba usaha perseroan mencatatkan peningkatan sejumlah 21,15 persen menjadi Rp 1,26 triliun dari periode triwulan I-2019 yang memperoleh Rp 1,04 triliun. Laba sebelum pajak penghasilan tercatat naik 15 persen menjadi Rp 1,15 triliun dari kuartal I-2019 yakni Rp 1 triliun. Peningkatan juga dialami laba per saham dasar yang memperoleh Rp 56 per saham dari sebelumnya Rp 49 per saham.

Sedangkan total aset sepanjang triwulan pertama 2020 mencapai Rp 30,75 triliun atau naik 4,77 persen dari periode 31 Desember 2019 yang memperoleh Rp 29,35 triliun. Total liabilitas perseroan naik 5,79 persen menjadi Rp 8,76 triliun dari semula Rp 8,28 triliun, dan total ekuitas meningkat 4,36 persen menjadi Rp 21,99 triliun dari sebelumnya Rp 21,07 triliun.

Terkait pandemi Covid-19, pihaknya menyebutkan bahwa kinerja usaha emiten industri makanan hewan ini tidak terganggu dengan kondisi saat ini, melainkan terganggu oleh hal lain diluar Covid-19. “Dengan adanya kondisi lain tersebut, sehingga berdampak sedikit terhadap pelemahan penjualan walaupun tidak di semua bidang usaha,” ungkap manajemen.