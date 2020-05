Private Placement Rp 729 M, Bumi Minerals Siap Konversi Utang Wexler

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS) berencana menerbitkan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau private placement dengan target dana Rp 729,56 miliar. Aksi ini sebagai upaya perseroan untuk melunasi utang kepada kepada Wexler Capital Pte Ltd.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources Minerals, Muhammad Sulthon mengatakan, perseroan memiliki kewajiban utang jatuh tempo senilai US$ 111,64 juta atau setara Rp 1,55 triliun per 31 Desember 2019. Dari nilai tersebut, sebanyak US$ 53,99 juta atau setara Rp 750,58 miliar merupakan porsi utang kepada Wexler. Berdasarkan akta pengakuan utang yang ditandatangani perseroan pada 29 Mei 2017, perseroan setuju membayar sisa utang kepada Wexler pada 29 Maret 2018. “Dalam prosesnya, perseroan melakukan dua kali perpanjangan jatuh tempo utang. Perpanjangan terakhir jatuh tempo adalah 29 Maret 2020,” kata dia dalam prospektus resmi, dikutip Investor.co.id, Selasa (19/5).

Harga pelaksanaan transaksi private placement sebesar Rp 50 per saham. Sementara saham baru yang akan dikeluarkan sebanyak 14,59 miliar. Setelah transaksi penukaran utang menjadi saham ini, Wexler akan kembali mengantongi saham Bumi Minerals sebanyak 18,97 persen saham. Sebelumnya, Wexler tercatat telah menguasai 9,79 persen saham perseroan yang juga berasal dari konversi utang pada 2017. Alhasil, total saham yang akan dikuasai Wexler setelah konversi ini meningkat menjadi 26,9 persen.

Sementara porsi kepemilikan pemegang saham lainnya terdilusi. Kepemilikan pemegang saham lainnya PT Bumi Resources Tbk (BUMI) di perseroan akan terdilusi menjadi 28,95 persen dari sebelumnya 35,72 persen, kepemilikan PT Biofuel Indo Sumatra terdilusi menjadi 9,12 persen dari 11,26 persen. Sementara porsi pemegang saham lainnya, yakni First Financial Company Limited menjadi 18,53 persen dari 22,85 persen, Fountain City Investment Ltd menjadi 6,5 persen dari 8 persen, dan investor publik menjadi 10 persen dari 12,34 persen.

Penerbitan saham baru ini, ungkap dia, akan memberikan beberapa manfaat bagi perseroan, yaitu rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio/DER) akan turun. Penurunan beban keuangan berpotensi meningkatkan profitabilitas perseroan. Selain itu, aksi ini dipercaya meningkatkan nilai investasi para pemegang saham. “Penurunan DER akan meningkatkan fleksibilitas perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa mendatang,” jelas dia.

Manajemen memperkirakan, posisi ekuitas bersih perseroan setelah transaksi akan menjadi US$ 572,80 juta atau setara Rp 7,96 triliun, dari posisi per 31 Desember 2019 sebesar US$ 520,32 juta atau setara Rp 7,23 triliun. Dengan peningkatan tersebut, posisi DER perseroan akan membaik menjadi 0,1 kali dari sebelumnya 0,21 kali. Guna memuluskan aksi korporasi ini, Bumi Minerals akan meminta restu pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan 24 Juni 2020.

Sebagai informasi, kesepakatan Wexler dan Bumi Minerals sebelumnya tertuang dalam supplemental agreement yang dilakukan 28 Oktober 2016. Kesepakatan ditandatangani oleh perseroan, Credit Suisse AG dan Wexler untuk pengalihan pinjaman sebesar US$ 100,96 juta. Sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut Wexler sempat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap perseroan pada 23 Ferbuari 2017.

Gugatan sehubungan dengan anggapan Wexler bahwa Bumi Minerals telah melakukan wanprestasi. Pada 29 Maret 2017, pengadilan memutuskan para pihak untuk mentaati perjanjian perdamaian yang mengatur sejumlah ketentuan. Dalam perjanjian, jumlah utang perseroan kepada Wexler adalah sebesar US$ 154,95 juta. Utang tersebut akan dibayarkan perseroan dengan mengkonversi utang menjadi saham. Pada 30 Mei 2017, pemegang saham Bumi Minerals memberikan persetujuan aksi konversi utang menjadi saham sebesar US$ 100,96 juta. Alhasil, sisa utang perseroan kepada Wexler berkurang menjadi US$ 53,99 juta.

Tahun lalu, Bumi Minerals membukukan penjualan sebesar US$ 4,46 juta, melonjak 277,3 persen, dibandingkan dengan perolehan pada 2018 sebesar U$ 1,18 juta. Seiring dengan kenaikan pendapatan, perseroan juga berhasil memperbaiki tingkat profitabilitas dengan mencetak laba bersih US$ 1,2 juta, berbanding rugi US$ 103,44 juta pada 2018.