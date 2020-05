Harga Minyak Mentah WTI Naik

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah terus menguat pada akhir perdagangan Selasa (19/5/2020), ditopang oleh meningkatnya permintaan dan pemangkasan produksi di seluruh dunia.

Harga West Texas Intermediate untuk kontrak Juni naik 2,14 persen ke US$ 32,5 per barel. Sementara untuk kontrak Juli, harganya naik ke US$ 31,89 per barel. Harga minyak internasional Brent turun 0,46 peren ke US$ 34,65 per barel.

Pelonggaran pembatasan sosial, ekonomi, dan perjalanan untuk mencegah penyebaran Covid-19 membantu meningkatkan permintaan minyak mentah. Namun, seiring dengan pelonggaran tersebut, kekhawatiran akan gelombang kedua Covid-19 pun muncul, sehingga pemulihan berjalan lambat.

OPEC+ memangkas produksi dan ekspor dengan tajam di dua minggu pertama bulan ini. Produksi di AS juga turun, di mana output dari tujuh produsen minyak shale terbesar diperkirakan akan terpangkas ke 7,82 juta barel per hari bulan Juni.