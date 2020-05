Valbury: IHSG Berpotensi Melemah Jelang Lebaran

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam risetnya, Valbury Sekuritas Indonesia mengatakan IHSG diperkirakan melemah pada perdagangan saham hari ini, Rabu (20/5/2020) menyusul melemahnya saham AS yang bisa terdampak ke pasar Asia serta faktor menghindari ketidakpastian pasar dari faktor global selama libur Lebaran.

Sentimen pasar dari dalam negeri:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana pemerintah yang ditempatkan di bank jangkar atau peserta yang mengalirkan bantuan pinjaman likuditas ke bank pelaksana. Langkah tersebut dimaksudkan agar tidak ada potensi kerugian negara jika dana hilang karena mendapat jaminan dari LPS. Hal tersebut diklaim, mengantisipasi gagal pengembalian dana, yang dilakukan bank pelaksana kepada bank jangkar. Potensi dana hilang tidak ada karena dijamin LPS. Apabila bank pelaksana tidak bisa penuhi kewajiban saat jatuh tempo (unrtuk pinjaman likuiditas dari bank jangkar), Bank Indonesia (BI) yang akan mendebitkan rekening giro bank pelaksana untuk pembayaran kembali kepada bank peserta. Sri Mulyani mengatakan, bantuan likuiditas tersebut diberikan untuk mendukung langkah restrukturisasi dan mendorong bank memberikan kredit modal kerja baru.

Sentimen pasar dari luar negeri :

Presiden Tiongkok Xi Jinping berjanji akan membuat vaksin Virus Corona untuk dibagikan ke sejumlah negara guna mengatasi pandemi Covid-19. Presiden Xi Jinping akan menjadikan vaksin Coronavirus dari Tiongkok tersebut sebagai produk atau barang publik global. Tiongkok berjanji untuk menyediakan US$2 miliar selama dua tahun untuk membantu negara-negara lain, terutama negara-negara berkembang, dalam mengatasi penyakit mematikan itu. Zi Jinping mengatakan penanganan virus corona dilakukan secara 'terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Tiongkok berencana untuk meluncurkan vaksin pertamanya di musim gugur dan telah memulai uji klinis untuk empat potensi inokulasi pada akhir bulan lalu. Berkenaan dengan covid-19 ini, Tiongkoh telah melaporkan wabah ke WHO dan negara-negara terkait tepat waktu dan menerbitkan informasi genome sequencing secepat mungkin.

Trump kembali menyerang Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO) sebagai organisasi yang menjadi boneka Tiongkok. Trump membenarkan dirinya sedang mempertimbangkan pemotongan atau membatalkan dukungan AS ke WHO. Trump mengatakan AS membiayai sekitar US$ 450 juta per tahun untuk WHO. Sisi lain, Australia dan Uni Eropa negara yang meminta penyelidikan independen tentang bagaimana wabah virus corona bisa menyebar. Ada 62 negara termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Turki, Rusia, Afrika Selatan, dan Inggris yang mendukung rancangan mosi Uni Eropa yang menyerukan evaluasi tidak memihak, independen, dan komprehensif dari respons kesehatan internasional terkoordinasi WHO untuk Covid-19.