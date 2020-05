New Normal, Pelindo III Terapkan Layanan Berbasis Online

Jakarta, Beritasatu.com-PT Pelindo III akan menerapkan skema kerja new normal (normal baru) setelah hari raya Idul Fitri sesuai dengan surat edaran Menteri BUMN Nomor 336/MBU/05/2020 tentang Antisipasi Skenario The New Normal Badan Usaha Milik Negara. Untuk itu, Pelindo III sudah siap menerapkan layanan digital berbasis online.

Direktur Utama Pelindo III Doso Agung menyatakan, keputusan ini diambil sebagai langkah penyesuaian diri dengan ekosistem bisnis logistik dan kemaritiman untuk menggerakkan kembali ekonomi nasional dan mendukung langkah-langkah strategis pemerintah.

"Untuk itu, Pelindo III mempersiapkan skema antisipasi skenario the new normal mulai dari penerapan protokol kesehatan, penerapan work from home, hingga penerapan layanan digital untuk kegiatan operasionalnya," kata Doso Agung dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Dia menuturkan, selama ini Pelindo III telah menerapkan pelayanan dan operasional berbasis digital melalui berbagai sistem dan aplikasi, di antaranya single portal integrated billing system (IBS) yang memiliki layanan e-regristration, e-booking, e-tracking, e-payment, e-invoice, e-billing, dan e-care.

Selain itu, lanjut Doso, juga ada meeting tambatan online yang memudahkan perusahaan pelayaran dan agen kapal rapat dari kantornya masing-masing dan juga melalui aplikasi tambatan buatan Pelindo III Magic Berthing, di mana pelayaran bisa koordinasi untuk merencanakan tambatan dan berkomunikasi langsung dengan petugas tambatan pelindo III dan otoritas pelabuhan untuk penetapan tambatan.

Terbaru, saat ini sedang dilakukan ujicoba Epilot di Pelabuhan Tanjung Perak yang diharapkan sukses sehingga nantinya kapal dapat masuk ke pelabuhan dengan bantuan sistem digital.

Doso Agung menjelaskan, semua layanan tersebut merupakan sebuah web portal elektronik yang didesain khusus bagi para pelanggan dan dapat diakses secara daring secara aman serta mudah, untuk memberikan kemudahan bagi para pelanggan Pelindo III dalam bertransaksi.

“Para pengguna jasa dapat menggunakan layanan daring dari Pelindo 3, sehingga tidak perlu datang ke terminal atau pelabuhan untuk mendapatkan layanan jasa kepelabuhanan dari Pelindo III,” jelas Doso Agung.

“Namun jika ada tamu atau pengguna jasa harus datang ke Kantor/Terminal/Pelabuhan karena keperluan yang mendesak, maka diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti pengecekan suhu badan kepada semua orang, penggunaan masker, hand sanitizer, serta pengaturan physical distancing,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC INSA Jawa Timur Stenven H Lesawengen menyatakan, apresiasi terhadap semua layanan online yang telah diterapkan Pelindo III menjelang skema new normal di terminal dan pelabuhan.

“Menurut saya, Pelindo III sudah sangat siap menghadapi era The New Normal, karena semua layanan jasa kepelabuhanan bisa diselesaikan melalui online yang membuat operasional kami sebagai pengguna jasa lebih praktis, cepat, dan efisien,” tambahnya.