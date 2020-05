Permintaan Gas Menurun hingga 70% Akibat Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - BPH Migas mengatakan pandemi Covid-19 membuat permintaan gas menurun hingga 70 persen. Menurunnya permintaan gas akan berdampak pada pengembangan infrastruktur.

Pengembangan infrastruktur gas sangat diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan gas di Indonesia. Pandemi Covid-19 menghadirkan efek negatif pada rencana pembangunan infrastruktur gas di Indonesia, mendesak pemerintah untuk memutuskan secara bijak infrastruktur apa saja yang harus didahulukan agar dapat memenuhi kebutuhan.

Padahal, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang besar dan menjadi bagian dari 10 negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Ditambah lagi, pemerintah mulai mengurangi ekspor LNG dan sedang mendorong pemanfaatan gas bumi domestik.

Demikian benang merah webinar bertema “Menarikkah Membangun Infrastruktur Gas saat Harga Komoditas Rendah?" yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (Ecadin) dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) di Jakarta, pada Selasa (18/05/2020).

Webinar itu menghadirkan pembicara Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo periode 2013-2014, Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika, dan Komite BPH Migas Jugi Prajogo. Sebagai moderator Ketua Purnomo Yusgiantoro Center Filda Citra Yusgiantoro.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, perencanaan pembangunan infrastruktur gas di Indonesia harus dilanjutkan sehingga perencanaan jangka panjang tidak terpengaruh kondisi pandemik saat ini.

"Perencanaan pembangunan infrastruktur gas di Indonesia harus dilanjutkan sehingga perencanaan jangka panjang tidak terpengaruh kondisi pandemi Covid-19 saat ini," kata Susilo.

Siswoutomo juga menekankan tentang pentingnya pemilihan proyek sehingga rencana yang telah disusun akan mendapatkan hasil yang optimal dan dapat menekan biaya investasi.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengungkapkan keprihatinannya mengenai banyaknya proyek gas masa lalu yang kini terbengkalai. Selain itu, ia juga mempertanyakan tentang kepastian keberlanjutan proyek di masa depan.

"Diperlukan kepastian hukum untuk dapat menarik investasi di industri gas bumi Indonesia," katanya.

Komite BPH Migas Jugi Prajogio mengatakan, merebaknya pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan permintaan gas sekitar 50-70%. Disebutkan, PLN turun antara 20% - 70%, industri via gas pipa turun sekitar 70%, industri via CNG mengalami penurunan hingga 50%, dan Horeka via CNG/LNG anjlok sampai 70%.

"Oleh karena itu, rencana pembangunan infrastruktur pun ikut terpengaruh, sehingga diperlukan pemilihan secara selektif untuk pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dalam waktu dekat," kata Jugi.