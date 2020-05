Rupiah Perkasa ke Level Rp 14.710

Jakarta, Beritasatu.com- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (20/5/2020) ditutup menguat 60 poin atau 0,41 persen menjadi Rp 14.710 per dolar AS. Sementara itu, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp 14.785 per dolar AS dari perdagangan Selasa (19/5) kemarin di Rp 14.823 per dolar AS.

Kepala Riset PT Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan, sentimen positif masih terlihat di pasar keuangan di sesi Asia hari ini meskipun pasar keuangan AS mengalami tekanan semalam.

“Pasar masih optimistis dengan mulai bergeraknya kembali perekonomian dan perkembangan wabah yang menurun di beberapa negara pandemi. Perkembangan vaksin juga masih mendukung optimisme pasar tersebut,” katanya kepada Beritasatu.com, Rabu (20/5).

Namun demikian, pasar tetap berhati-hati karena ketidakpastian masih tinggi karena wabah belum berhasil ditangani sepenuhnya dan data-data ekonomi masih memburuk. “Rupiah mendapatkan dukungan penguatan dari sentimen positif ini dan menguat ke arah Rp 14.710. Data CAD Q1 Indonesia yang dirilis dengan angka defisit yang lebih rendah dari kuartal sebelumnya juga membantu penguatan rupiah,” katanya.