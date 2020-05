SIG Siap Laksanakan Skenario The New Normal

Surabaya, Beritasatu.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkomitmen penuh mendukung segala upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19.

Sebagai tindak lanjut Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-336/MBU/05/2020 pada tanggal 15 Mei 2020 tentang "Antisipasi Skenario The New Normal BUMN", SIG telah menyusun skenario The New Normal di lingkungan perseroan dan anak perusahaan.

Direktur Human Capital & Legal SIG, Tina T Kemala Intan mengungkapkan, SIG akan menjalankan operasional bisnisnya di tengah New Normal dengan dilengkapi protokol perlindungan dan kesehatan memadai yang mengutamakan keselamatan karyawan dan masyarakat.

"SIG secara proaktif telah mengikuti imbauan dan kebijakan pemerintah dalam melindungi pekerja dan masyarakat dari ancaman pandemi sesuai dengan protokol pencegahan Covid-19 di seluruh area operasional perusahaan. Setelah dua bulan menerapkan physical distancing dan work form home (WFH), karyawan dan masyarakat semakin terbiasa dengan adanya kondisi The New Normal," ungkap Tina dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2020).

GM of Corporate Communication SIG, Sigit Wahono menambahkan, skenario The New Normal SIG berpedoman pada kebijakan Kementerian BUMN dan panduan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

"Kami telah membentuk task force penanganan Covid-19 secara terpusat yang melibatkan seluruh unit fungsional serta seluruh anak perusahaan di bawah komando Direktur Human Capital & Legal SIG. Skenario The New Normal disesuaikan dengan memperhatikan keunikan dan kebijakan terkait di masing-masing area operasional perusahaan. Skenario ini akan dijalankan setelah Hari Raya dengan diikuti protokol penanganan Covid-19 yang ketat,’’ kata Sigit.

Sigit menambahkan, selaras dengan kondisi The New Normal, SIG terus mengenalkan platform digital 'Sobat Bangun' yang memberikan kemudahan dalam pembangunan rumah ramah lingkungan. Sobat Bangun merupakan platform online yang mengintegrasikan berbagai layanan terkait dengan kebutuhan pembangunan, seperti kebutuhan design (arsitek), builder (kontraktor), konstruksi dan pengisian perabotan rumah, hingga dukungan finansial.

"Platform Sobat Bangun membantu calon pemilik rumah untuk membangun rumah lebih baik, lebih mudah, dan efisien," imbuh Sigit.