Wall Street Menguat Ditopang Pembukaan Kembali Sektor Ekonomi

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat di Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Rabu (20/5/2020), ditopang oleh relaksasi pembatasan sosial di beberpa negara bagian dan menguatnya sektor teknologi.

Dow Jones Industrial Average naik 1,52 persen ke 24.575,9. Indeks S&P 500 naik 1,67 persen ke 2.971,61. Nasdaq naik 2,08 persen ke 9.375,78.

Negara bagian Connecticut mulai mengizinkan konsumen untuk makan di tempat di restoran terbuka (outdoor), dan sebagian toko mulai dubuka kembali. Pada hari Selasa, Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan wabah Covid-19 mulai berkurang ke level awal.

"Tiga hingga enam minggu ke depan merupakan periode penting bagi pasar finansial seiring pembukaan kembali sektor ekonomi di mayoritas negara-negara bagian," kata Scott Wren dari Wells Fargo Investment Insitute.

Saham Amazon naik 1,98 persen ke US$ 2.497,94 per lembar, rekor penutupan tertinggi. Saham Facebook juga naik 6,04 persen ke level tertinggi di US$ 229,97. Terkait pembukaan kembali sektor ekonomi, saham seperti MGM Resorts naik 8,84 persen dan United Airlines naik 5,19 persen.