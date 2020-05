Ekonomi Mulai Pulih, Harga Minyak Menguat

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia pada perdagangan Rabu (20/5/2020) menguat seiring pemangkasan produksi dan berkurangnya stok minyak di kilang-kilang AS. Pembukaan kembali sektor ekonomi di banyak negara juga mendorong harga minyak.

Harga minyak West Texas Intemediate untuk kontrak Juli naik 4,79 persen ke US$ 33,49 per barel. Brent naik 3,2 persen ke US$ 35,75 per barel.

Data Badan Informasi Energi (EIA) AS menunjukkan pada akhir pekan 15 Mei, stok minyak turun 5 juta barel, di bawah ekspektasi analis FactSet yang memperkirakan stok sebesar 1,8 juta barel.

Relaksasi lockdown di seluruh dunia meningkatkan permintaan akan bahan bakar minyak. Menguatnya harga minyak juga ditopang oleh pemangkasan produksi OPEC+. Namun, marjin tetap rendah dan hal ini menahan laju pemulihan harga minyak.