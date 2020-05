Bisakah Kita Bangkit dari Bencana Covid-19? Ini Ulasan John Riady

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemik Covid-19 telah menciptakan krisis multi-dimensi di seluruh dunia yang bukan hanya berdampak pada kehancuran ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial warga bumi dan menghentikan globalisasi karena sebagian besar negara di dunia menutup diri untuk membendung penularannya.

Apakah kita semua bisa bangkit dari krisis yang sangat dahsyat ini?

Menurut John Riady, Chief Executive Officer PT Lippo Karawaci Tbk, ini bukan pertama kali warga dunia terkena wabah penyakit mematikan, dan sejarah menunjukkan umat manusia bisa kembali bangkit dan bahkan menorehkan kemajuan yang lebih pesat.

Juga bukan pertama kalinya ekonomi dunia bangkit lebih kuat lagi setelah krisis finansial yang menjangkau semua negara di dunia.

“Di tahun 1918 terjadi suatu pandemi global di mana 5% dari penduduk dunia meninggal, yang diketahui sebagai Spanish Flu. Bayangkan kalau 5% dari penduduk dunia itu meninggal, di zaman sekarang ini, itu sama dengan 300 juta penduduk yang meninggal. Sebegitu hebatnya virus ini pada zaman itu,” kata John dalam sebuah diskusi virtual belum lama ini.

“Jadi 300 juta itu kan hampir sama dengan populasi Indonesia. Bayangkan. Barangkali pada saat mereka melalui virus ini, pasti juga terjadi satu perasaan atau satu atmosfer yang begitu negatif, begitu pesimis. Dan zaman dulu kan juga teknologi kesehatan tidak sebaik sekarang,” imbuhnya.

Pasca-pandemik Flu Spanyol yang berlangsung hingga 1919, perekonomian dunia justru meroket hingga beberapa dekade.

“Kalau kita melihat apa yang terjadi 18 bulan kemudian, setelah terjadinya virus Spanish Flu tersebut, justru dunia kita ini melihat 30-40 tahun ke depan itu terjadilah pertumbuhan yang begitu hebat di dunia ini,” kata John.

Selanjutnya, ekonomi dunia dilanda krisis keuangan yang dimulai dengan anjloknya harga perumahan di Amerika Serikat sehingga nilai properti yang menjadi agunan bank ikut rontok, demikian juga saham-saham yang ada kaitannya dengan industri perumahan ikut mengalami devaluasi. Krisis di Amerika ini disebut subprime mortgage crisis.

“Barangkali kita semua ingat di tahun 2008 pada saat terjadinya yang disebut great financial crisis, yang dimulai di Amerika dengan subprime crisis, pada saat itu juga di ujung sini nih kita melihat bahwa stock market mengalami penurunan yang sangat drastis, terjadinya kontraksi di dalam pertumbuhan ekonomi dunia dan lain sebagainya,” kata John.

Krisis ini juga berdampak di Indonesia karena mengakibatkan rupiah melemah dan terjadi gejolak ekonomi yang cukup parah.

“Tapi kita juga lupa bahwa kalau kita lihat sekarang ini tahun 2020 dan kita melihat ke belakang 10 tahun terakhir, sebenarnya setelah krisis itu terjadilah satu pertumbuhan yang luar biasa yang disebut bull rally, yang paling lama dan paling hebat,” kata John.

“Jadi kita lihat di contoh dari yang pertama tadi yang setelah kejadian Spanish Flu dan juga kejadian subprime tahun 2008, kita lihat bahwa kejadian-kejadian yang mungkin pada saat kita melalui itu kita merasakan sangat berat dan sangat negatif. Dan seakan-akan dunia ini sudah mau berakhir dan nggak mungkin situasinya itu membaik,” tambahnya.

“Kalau kita take one step back [menengok ke belakang], kita melihat bahwa sebetulnya setelah itu terjadilah sebuah progress dan sebuah pertumbuhan yang luar biasa sekali.”

Kemudian John menyebut kutipan terkenal ilmuwan Inggris Charles Darwin yang mengatakan: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent; but it is the one that is most adaptable to change.”

“Jadi bukanlah yang paling kuat atau yang paling pintar yang survive [bertahan], tapi yang paling responsif akan perubahan-perubahan di sekeliling kita ini,” kata John.

“Jadi saya melihat dunia sekarang ini dengan begitu banyak perubahan, ini menjadi tantangan dan sekaligus peluang, agar bagaimana kita mengambil kesempatan ini sebagai peluang untuk maju dan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.