Harga Emas Turun Terkena Aksi Profit Taking

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas berjangka jatuh lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Kamis atau Jumat pagi WIB (22/5/2020), karena investor merealisasikan keuntungan dari kenaikan baru-baru ini (profit taking). Investor memilih beralih ke uang tunai yang aman, didorong meningkatnya ketegangan perdagangan Amerika serikat (AS) -Tiongkok dan keraguan pemulihan ekonomi.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi COMEX New York Mercantile Exchange, merosot US$ 30,2 atau 1,72 persen, menjadi US4 1.721,9 per ounce.

"Bursa saham secara signifikan overbought, banyak uang mengalir ke industri teknologi, jadi ada ketakutan perdagangan di sana ketika Anda mulai melepasnya. Emas akan berada di bawah sedikit tekanan ketika orang-orang mencoba dan meningkatkan modal," kata Kepala strategi pasar Blue Line Futures Phil Streible, di Chicago.

Indeks-indeks utama Wall Street melemah karena meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok dan kekhawatiran pemulihan ekonomi akibat virus corona. Dow Jones Industrial Average ditutup turun 101,78 poin atau 0,4 persen menjadi 24.474,12. S&P 500 turun 0,8 persen menjadi 2.948,51 sementara Nasdaq Composite turun hampir 1 persen menjadi 9.284,88.

Pelemahan emas juga aibat penguatan dolar, yang telah menjadi saingan safe haven di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan dua negara adidaya.

Penurunan emas juga didorong aksi ambil untung setelah kenaikan kuat baru-baru ini, kata para analis. Logam telah melonjak ke level tertinggi sejak Oktober 2012 di US$ 1.764,55 awal pekan ini.

Pembuat kebijakan Federal Reserve AS mengakui kemungkinan langkah-langkah dukungan jika penurunan ekonomi berlanjut.

Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 66,7 sen atau 3,7 persen, menjadi US$ 17,364 per ounce. Platinum pengiriman Juli jatuh US$ 68 atau 7,28 persen, menjadi US$ 866,5 per ounce.