Di Perdagangan Asia, Harga Minyak Lanjutkan Kenaikan

Tokyo, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia di perdagangan Asia Jumat pagi (22/5/2020) menguat.

Patokan minyak mentah berjangka internasional Brent naik 0,44 persen menjadi US$ 36,22 per barel. Sementara minyak mentah berjangka AS WTI juga menguat 0,15 persen menjadi US$ 33,97 per barel.

Adapun harga minyak mentah dunia naik ke level tertinggi sejak Maret pada perdagangan Kamis (21/5/2020) didukung rendahnya persediaan minyak mentah AS, pemangkasan pasokan OPEC dan pemulihan permintaan karena pemerintah melonggarkan pembatasan pergerakan masyarakat karena virus corona (Covid-19).

Minyak mentah acuan internasional, Brent naik 31 sen, atau 0,87 persen menjadi US$ 36,06 per barel, sementara minyak mentah acuan AS, West Texas Intermediate (WTI) naik 43 sen, atau 1,28 persen menjadi US$ 33,92 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 99,417 dari level di atas 100.

Yen Jepang diperdagangkan 107,63 per dolar, dari posisi terendah di sekitar 108 yang terlihat sebelumnya pada minggu perdagangan. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,6568 setelah menyentuh level di atas US$ 0,658 kemarin.