Harga Minyak Berbalik Menguat

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah berbalik menguat setelah ditutup melemah pada perdagangan Senin (25/5/2020) akibat meningkatnya ketegangan AS-Tiongkok atas isu Hong Kong. Harga minyak dalam beberapa minggu terakhir berada dalam tren positif setelah sejumlah negara melonggarkan pembatasan sosial.

Pagi ini, Selasa (26/5/2020), harga minyak jenis WTI naik 1,83 persen ke US$ 33,86 per barel, sementara Brent naik 1,14 persen ke US$ 35,53 per barel.

Demonstrasi anti-Tiongkok kembali terjadi Minggu lalu setelah Tiongkok mengumumkan akan memperketat penegakkan hukum di Hong Kong. Polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan massa.

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan AS akan menjatuhkan sanksi kepada Tiongkok jika mengurangi otonomi Hong Kong.

Perusahaan bioteknologi AS Novavax hari Senin mengatakan telah melakukan uji coba vaksin pada manusia. Hasil awal dan perkembangan imun tubuh diperkirakan dapat terlihat pada Juli.